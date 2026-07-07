Відомий український співак та продюсер Геннадій Вітер у коментарі для "Тур Зірками" приголомшив зізнанням про те, що його близькі стосунки з кумою Настею Каменських фактично зійшли нанівець, а сама артистка навіть змінила контактні дані.

За словами продюсера, тема спілкування з Каменських є для нього вкрай особистою та болісною, адже вони є родичами. Проте останніми роками їхні контакти майже припинилися.

Насправді дуже-дуже рідко (спілкуємося – Ред.). І це теж для мене проблема. Я готовий і радий чути її, але вона змінила номер телефону. Я скажу правду, у мене нового номера просто немає,

– поділився артист.

Настя Каменських / фото з інстаграму

Також Геннадій Вітер прокоментував чутки про розлучення подружжя та возз'єднання їхнього музичного дуету. За словами продюсера, він не знає деталей особистого життя артистів, проте повернення до спільних виступів справило на нього неоднозначне враження. Він припустив, що таке рішення може бути вмотивоване фінансовими причинами.

Для мене вся тема, що пов'язана з Настею, дуже особлива і болюча. Я дуже її поважаю, дуже люблю. Але те, що стосується возз'єднання дуету... У мене дуже несприятливе враження від цієї ситуації. Мабуть, це просто бажання заробити якусь копійку. Ми ж розуміємо, що коли ти був в Україні зіркою, тебе поважали, запрошували і в тебе завжди була робота. Зараз цього немає,

– сказав Вітер.

Настя Каменських і Потап / фото з інстаграму

Крім того, співак вкотре розкритикував поведінку Потапа. Він зазначив, що не готовий пробачити реперу співпрацю з російськими артистами та відсутність чіткої проукраїнської позиції.

Те, що я можу пробачити Насті, я ніколи б не пробачив Потапу. Мені не подобається його позиція. Він продовжує співпрацювати з російськими виконавцями, писати їм музику, розмовляє російською мовою. Він не висловлює підтримки Україні. Зробити фото із Залужним – це не означає бути українцем,

– заявив артист.

Водночас до Каменських Вітер ставиться більш поблажливо завдяки її україномовній творчості, хоча й не підтримує виконання пісень російською мовою.

Настя випускала пісні українською, продовжує випускати українською. У неї є дуже крутий трек "Я – Україна". Я готовий за це пробачити багато,

– пояснив продюсер.

Нагадаємо, що імена Потапа і Насті Каменських прибрали з "Алеї зірок" у Києві. Репер вже з іронією прокоментував цю новину.