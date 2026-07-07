Известный украинский певец и продюсер Геннадий Витер в комментарии для "Тур Звездами" поразил признанием о том, что его близкие отношения с кумой Настей Каменских фактически сошли на нет, а сама артистка даже сменила контактные данные.

По словам продюсера, тема общения с Каменских является для него крайне личной и болезненной, ведь они родственники. Однако в последние годы их контакты почти прекратились.

На самом деле очень-очень редко (общаемся – Ред.). И это тоже для меня проблема. Я готов и рад слышать ее, но она сменила номер телефона. Я скажу правду, у меня нового номера просто нет,

– поделился артист.

Настя Каменских / фото из инстаграма

Также Геннадий Витер прокомментировал слухи о разводе супругов и воссоединении их музыкального дуэта. По словам продюсера, он не знает подробностей личной жизни артистов, однако возвращение к совместным выступлениям произвело на него неоднозначное впечатление. Он предположил, что такое решение может быть мотивировано финансовыми причинами.

Для меня вся тема, связанная с Настей, очень особенная и болезненная. Я очень ее уважаю, очень люблю. Но то, что касается воссоединения дуэта... У меня очень неблагоприятное впечатление от этой ситуации. Видимо, это просто желание заработать какую-то копейку. Мы же понимаем, что когда ты был в Украине звездой, тебя уважали, приглашали и у тебя всегда была работа. Сейчас этого нет,

– сказал Витер.

Настя Каменских и Потап / фото из инстаграма

Кроме того, певец в очередной раз раскритиковал поведение Потапа. Он отметил, что не готов простить рэперу сотрудничество с российскими артистами и отсутствие четкой проукраинской позиции.

То, что я могу простить Насте, я никогда бы не простил Потапу. Мне не нравится его позиция. Он продолжает сотрудничать с российскими исполнителями, писать им музыку, разговаривает на русском языке. Он не выражает поддержки Украине. Сделать фото с Залужным – это не значит быть украинцем,

– заявил артист.

В то же время к Каменских Витер относится более снисходительно благодаря ее украиноязычному творчеству, хотя и не поддерживает исполнение песен на русском языке.

Настя выпускала песни на украинском, продолжает выпускать на украинском. У нее есть очень крутой трек "Я – Украина". Я готов за это многое простить,

– пояснил продюсер.

Напомним, что имена Потапа и Насти Каменских удалили из "Аллеи звезд" в Киеве. Рэпер уже с иронией прокомментировал эту новость.