Соответствующее видео появилось на странице дуэта в инстаграме. Исполнители с иронией отметили, что их возвращение к совместному творчеству связано не только с исполнением старых треков. После этого они представили отрывок новой испаноязычной песни "Ay, mi amor", в которой отчетливо угадывается мотив Lasha Tumbai – композиции, с которой Верка Сердючка покорила "Евровидение" в 2007 году.

Мы вообще не должны были записывать это видео, но решили, что лучше вы узнаете об этом от нас. Все почему-то решили, что мы вернулись только для того, чтобы снова петь старые хиты. Но мы же еще не все плагиатировали. Поэтому мы записали новую песню,

– заявили исполнители.

Потап и Настя / скриншот из видео

Кроме того, Потап открыто бросил вызов Андрею Данилку, отметив, что их новый трек должен заменить знаменитые строчки Сердючки.

Кстати, рано или поздно все подходит к концу. Даже легендарное "Sieben, sieben Ai lyu lyu", потому что теперь есть "очо-очо, вот Потап, очо-очо с Настей", что в переводе с испанского означает "восемь". Посмотрим, сможем ли мы переплюнуть "Sieben, sieben Ai lyu lyu",

– сказал Потап.

Пока Андрей Данилко публично не отреагировал на такой музыкальный эксперимент коллег. Однако ранее шоумен откровенно рассказывал, что Потап и Настя часто черпали вдохновение в его стиле и творческих приемах. В одном из интервью для ВВС певец признался, что рэпер и сам не скрывал этого факта.

Он никогда не скрывал, что Сердючка была для них примером. Даже мне это говорил. Если у Сердючки "Все будет хорошо", то они пели "А у нас все пучком". Они постоянно ориентировались. Ты всегда для кого-то будешь эталоном... У меня там тоже сборник, и ты подражаешь, кого-то повторяешь. Вот и они так,

– делился ранее Данилко.

Кстати, кум Насти Каменских признался, что больше не может с ней общаться, ведь певица сменила номер телефона.