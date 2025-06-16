Скандального Потапа госпіталізували за кордоном

Репер Потап, який живе за кордоном, поскаржився на проблеми зі здоров'ям. Він показався у лікарні та подякував медикам.

Потап опублікував кілька своїх фото з авто швидкої та лікарняної палати. Вочевидь, його госпіталізували за кордоном. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на його сторінку в інстаграмі.

До слова Хотіла б, щоб він був в Україні, – відома співачка прокоментувала виїзд Потапа за кордон

Репер зізнався, що хотів відпочити від роботи, але не таким чином. Він натякнув на проблеми зі здоров'ям, однак не став уточнювати, що саме трапилося.

Поворот сюжету. Мріяв зробити перерву – збулося: швидка, крапельниці, лікарня. Дякую лікарям – я живий,

– розповів Потап.



Потап / Фото з інстаграму Потапа



Потап / Фото з інстаграму Потапа

У коментарях Потапу побажали здоров'я й швидкого одужання. Однак не всі з позитивом відгукнулися на його допис. Через те, що репер написав цей допис російською, деякі користувачі розкритикували його за такий вибір мови.

Чому критикують Потапа