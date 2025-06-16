Потап опубликовал несколько своих фото из авто скорой и больничной палаты. Очевидно, его госпитализировали за границей. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на его страницу в инстаграме.

К слову Хотела бы, чтобы он был в Украине, – известная певица прокомментировала выезд Потапа за границу

Рэпер признался, что хотел отдохнуть от работы, но не таким образом. Он намекнул на проблемы со здоровьем, однако не стал уточнять, что именно случилось.

Поворот сюжета. Мечтал сделать перерыв – сбылось: скорая, капельницы, больница. Спасибо врачам – я жив,

– рассказал Потап.



Потап / Фото из инстаграма Потапа



Потап / Фото из инстаграма Потапа

В комментариях Потапу пожелали здоровья и скорейшего выздоровления. Однако не все с позитивом откликнулись на его сообщение. Из-за того, что рэпер написал это сообщение на русском, некоторые пользователи раскритиковали его за такой выбор языка.

Почему критикуют Потапа