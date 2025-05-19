Створив сім'ю та продовжує музичну кар'єру: як сьогодні живе Позитив та як він змінився

Сьогодні, 19 травня, український виконавець Позитив святкує день народження. Артисту виповнилось 36 років. Попри те, що співак більше не співпрацює з колишнім продюсером Потапом, його творчість точно не поступається іншим знаменитостям.

Справжнє ім'я Позитива – Олексій Завгородній. Родом він із Києва, а ріс у творчій родині, адже батько був директором театру, мама танцювала у балеті, а дідусь керував хором імені Григорія Верьовки. Цікаво, що не всім відомий той факт, що в Олексія є сестра-близнючка, яка народилась на 10 хвилин раніше за брата. Дізнавайтесь у матеріалі Show24 найцікавіші факти про життя Позитива, любовну лінію та де він зараз.

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Юність та кар'єра

Сестру звати Ліза. Спершу батьки чекали на народження двох донечок, тому Олексія хотіли назвати Катею. Коли діти народились, мама була шокована, що у них хлопчик.

Стосунки із сестрою доволі близькі, ба більше, у них сильний емоційний зв'язок.

Ми спілкуємося щодня. Між нами є зв'язок: коли мені або їй погано – відчуваємо це й можемо навіть зателефонувати одне одному. Кльово, що є людина, яка завжди може тобі допомогти. Ліза дуже добре співає, але я не дозволяю їй іти в шоубізнес. Вона багато працює: на телебаченні з фільмами, ще вона театральний критик і журналіст. Дуже обізнана та творча людина,

– наголосив співак.

Олексій Завгородній з мамою / Фото з інстаграму виконавця

Оскільки родина у хлопця була творчою, то і він не відставав від близьких. Спершу Позитив займався танцями, а потім вже й почав навчатись музики, вокалу та акторської майстерності. Олексій навчався у Київській дитячій академії мистецтв, згодом здобував досвід за кордоном, а після повернення до української столиці закінчив факультет менеджменту в Київському національному університеті культури та мистецтв.

У доволі юному віці хлопець почав співпрацювати з Потапом і вже у 2004 році став учасником колективу New'z'cool. Найбільшу популярність гурт отримав завдяки написаному саундтреку до фільму "Штольня".

"Вхід у Змінному Взутті" ft. New 'Z' cool – "Штольня": дивіться відео онлайн

У 2010 році Позитив став частиною дуету "Время и Стекло". Його напарницею стала Надя Дорофєєва. Успіх команди дуже сильно коливався: то вони сходили на п'єдестал популярності, то спускались з нього. Однак дует випустив чимало треків, які стали не просто популярними, а легендарними.

"Время и Стекло" – "На стиле": дивіться відео онлайн

Однак напередодні 10-літнього ювілею гурту, Позитив і Дорофєєва оголосили про розпад. Вони організували прощальний тур містами України, а пізніше зайнялись власними проєктами.

У 2014 році Завгородній стає учасником команди Moзgi (раніше – Mozgi). Гурт складався винятково із чоловіків: Потап, Позитив, "Дядя Вадя", DJ Bloodless, Ед і Рус.

MOZGI – "Ой, Мамо!": дивіться відео онлайн

Та згодом Олексій зробив ставку на сольний проєкт під назвою POSITIFF. Чимало треків із творчого доробку стали успішними.

POSITIFF – "А може, хочеш?": дивіться відео онлайн

Свого часу Завгородній навіть з'явився у кіно. До прикладу, Олексія можна побачити у фільмах "Скажене весілля" та "Велика прогулянка". У 2017 році Позитив сидів у тренерському кріслі на проєкті "Голос. Діти", пізніше був учасником шоу "Танці із зірками" та у 2021 році разом зі співачкою Мішель Андраде став ведучим телепрограми "Орел і Решка".

Особисте життя

У підлітковому віці співак познайомився з Анною Андрійчук. Спершу дівчина не звертала на нього уваги, адже вже мала кохану людину. Та все ж Анна настільки сподобалась виконавцю, що Олексій вирішив до неї залицятись.

Позитив з ексдружиною Анною / Фото з інстаграму Анни Андрійчук

Стосунки в пари почали розвиватись доволі стрімко. У 2011 році Олексій освідчився коханій, а вже через два роки вони відгуляли весілля, на яке запросили 150 гостей.

Весілля Позитива та Анни / Фото з інстаграму Анни

Але вже у 2021 році стало відомо про те, що Олексій та Анна розлучаються. Ба більше, до оголошення цієї інформації подружжя вже декілька років не жило разом.

У лютому минулого року Анна опублікувала світлини у весільній сукні, ймовірно, натякнувши на те, що вона вдруге вийшла заміж.

Анна Андрійчук у весільній сукні / Фото з інстаграму Анни

Але і Позитив не залишився у холостяках. Тривалий час артист приховував стосунки з танцівницею Юлією Сахневич, яка була його партнеркою по паркету на "Танцях із зірками". У вересні минулого року співак поділився, що перебуває у шлюбі з Юлією понад рік часу.

У шлюбі офіційно перебуваємо понад рік. Ми розписалися, коли зрозуміли, що так треба. Просто не розголошували це. У нашої пари цікава історія: усе почалося з того, що Юля була моєю дівчиною, а про це ніхто не знав. А потім я вже думаю: "Ну, якщо ще й одружимося і збережемо це в таємниці, буде вау". Ми не робили весілля, просто красиво розписалися, потім у нас була вечеря з рідними. Я не думаю, що зараз той час, щоб влаштовувати гучні святкування,

– розповів артист.

Позитив і Юлія Сахневич / Фото з інстаграму співака

Кілька місяців тому подружжя вперше стало батьками. У них народилась донька Марія.

Позитив з донькою / Фото з інстаграму артиста

Скандали, які пов'язані з Позитивом

У 2014 році Завгородній разом із Дорофєєвою виступили на заході, який був присвячений дню народженню Путіна. Крім того, дует продовжив гастролювати містами Росії.

У 2018 році Позитив під час концерту в Анапі назвав Росію "своєю країною".

Де зараз і чим займається Олексій Завгородній

Сьогодні співак продовжує працювати над своєю співочою кар'єрою, дбає про маленьку доньку та піклується про кохану дружину.

Нещодавно артист взяв участь у проєкті "Нашебачення", де разом із сестрами Завальськими виконали легендарний трек "Штольня".

Позитив і сестри Завальські заспівали пісню "Штольня": дивіться відео онлайн (гортайте карусельку вправо)

До слова, Надя Дорофєєва вже привітала Олексія з днем народження й опублікувала кумедні архівні фото з артистом.