Створив сім'ю та продовжує музичну кар'єру: як сьогодні живе Позитив та як він змінився
- Український виконавець Позитив (Олексій Завгородній) святкує 36-й день народження.
- Олексій одружений з танцівницею Юлією Сахневич, з якою має доньку Марію, та продовжує працювати над своєю музичною кар'єрою.
Сьогодні, 19 травня, український виконавець Позитив святкує день народження. Артисту виповнилось 36 років. Попри те, що співак більше не співпрацює з колишнім продюсером Потапом, його творчість точно не поступається іншим знаменитостям.
Справжнє ім'я Позитива – Олексій Завгородній. Родом він із Києва, а ріс у творчій родині, адже батько був директором театру, мама танцювала у балеті, а дідусь керував хором імені Григорія Верьовки. Цікаво, що не всім відомий той факт, що в Олексія є сестра-близнючка, яка народилась на 10 хвилин раніше за брата. Дізнавайтесь у матеріалі Show24 найцікавіші факти про життя Позитива, любовну лінію та де він зараз.
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Юність та кар'єра
Сестру звати Ліза. Спершу батьки чекали на народження двох донечок, тому Олексія хотіли назвати Катею. Коли діти народились, мама була шокована, що у них хлопчик.
Стосунки із сестрою доволі близькі, ба більше, у них сильний емоційний зв'язок.
Ми спілкуємося щодня. Між нами є зв'язок: коли мені або їй погано – відчуваємо це й можемо навіть зателефонувати одне одному. Кльово, що є людина, яка завжди може тобі допомогти. Ліза дуже добре співає, але я не дозволяю їй іти в шоубізнес. Вона багато працює: на телебаченні з фільмами, ще вона театральний критик і журналіст. Дуже обізнана та творча людина,
– наголосив співак.
Оскільки родина у хлопця була творчою, то і він не відставав від близьких. Спершу Позитив займався танцями, а потім вже й почав навчатись музики, вокалу та акторської майстерності. Олексій навчався у Київській дитячій академії мистецтв, згодом здобував досвід за кордоном, а після повернення до української столиці закінчив факультет менеджменту в Київському національному університеті культури та мистецтв.
У доволі юному віці хлопець почав співпрацювати з Потапом і вже у 2004 році став учасником колективу New'z'cool. Найбільшу популярність гурт отримав завдяки написаному саундтреку до фільму "Штольня".
"Вхід у Змінному Взутті" ft. New 'Z' cool – "Штольня": дивіться відео онлайн
У 2010 році Позитив став частиною дуету "Время и Стекло". Його напарницею стала Надя Дорофєєва. Успіх команди дуже сильно коливався: то вони сходили на п'єдестал популярності, то спускались з нього. Однак дует випустив чимало треків, які стали не просто популярними, а легендарними.
"Время и Стекло" – "На стиле": дивіться відео онлайн
Однак напередодні 10-літнього ювілею гурту, Позитив і Дорофєєва оголосили про розпад. Вони організували прощальний тур містами України, а пізніше зайнялись власними проєктами.
У 2014 році Завгородній стає учасником команди Moзgi (раніше – Mozgi). Гурт складався винятково із чоловіків: Потап, Позитив, "Дядя Вадя", DJ Bloodless, Ед і Рус.
MOZGI – "Ой, Мамо!": дивіться відео онлайн
Та згодом Олексій зробив ставку на сольний проєкт під назвою POSITIFF. Чимало треків із творчого доробку стали успішними.
POSITIFF – "А може, хочеш?": дивіться відео онлайн
Свого часу Завгородній навіть з'явився у кіно. До прикладу, Олексія можна побачити у фільмах "Скажене весілля" та "Велика прогулянка". У 2017 році Позитив сидів у тренерському кріслі на проєкті "Голос. Діти", пізніше був учасником шоу "Танці із зірками" та у 2021 році разом зі співачкою Мішель Андраде став ведучим телепрограми "Орел і Решка".
Особисте життя
У підлітковому віці співак познайомився з Анною Андрійчук. Спершу дівчина не звертала на нього уваги, адже вже мала кохану людину. Та все ж Анна настільки сподобалась виконавцю, що Олексій вирішив до неї залицятись.
Стосунки в пари почали розвиватись доволі стрімко. У 2011 році Олексій освідчився коханій, а вже через два роки вони відгуляли весілля, на яке запросили 150 гостей.
Але вже у 2021 році стало відомо про те, що Олексій та Анна розлучаються. Ба більше, до оголошення цієї інформації подружжя вже декілька років не жило разом.
У лютому минулого року Анна опублікувала світлини у весільній сукні, ймовірно, натякнувши на те, що вона вдруге вийшла заміж.
Але і Позитив не залишився у холостяках. Тривалий час артист приховував стосунки з танцівницею Юлією Сахневич, яка була його партнеркою по паркету на "Танцях із зірками". У вересні минулого року співак поділився, що перебуває у шлюбі з Юлією понад рік часу.
У шлюбі офіційно перебуваємо понад рік. Ми розписалися, коли зрозуміли, що так треба. Просто не розголошували це. У нашої пари цікава історія: усе почалося з того, що Юля була моєю дівчиною, а про це ніхто не знав. А потім я вже думаю: "Ну, якщо ще й одружимося і збережемо це в таємниці, буде вау". Ми не робили весілля, просто красиво розписалися, потім у нас була вечеря з рідними. Я не думаю, що зараз той час, щоб влаштовувати гучні святкування,
– розповів артист.
Кілька місяців тому подружжя вперше стало батьками. У них народилась донька Марія.
Скандали, які пов'язані з Позитивом
У 2014 році Завгородній разом із Дорофєєвою виступили на заході, який був присвячений дню народженню Путіна. Крім того, дует продовжив гастролювати містами Росії.
У 2018 році Позитив під час концерту в Анапі назвав Росію "своєю країною".
Де зараз і чим займається Олексій Завгородній
Сьогодні співак продовжує працювати над своєю співочою кар'єрою, дбає про маленьку доньку та піклується про кохану дружину.
Нещодавно артист взяв участь у проєкті "Нашебачення", де разом із сестрами Завальськими виконали легендарний трек "Штольня".
Позитив і сестри Завальські заспівали пісню "Штольня": дивіться відео онлайн (гортайте карусельку вправо)
До слова, Надя Дорофєєва вже привітала Олексія з днем народження й опублікувала кумедні архівні фото з артистом.