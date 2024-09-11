Артист розкрив деякі подробиці про дівчину. Зокрема, її звуть Ліза і вона старша за Олексія на десять хвилин. .

Вас також може зацікавити Несподіваний поворот: Позитив офіційно підтвердив, що одружився та розсекретив, коли це сталося

Як виявилося, спочатку батьки співака думали, що в них народиться дві дівчинки. Відтак, Олексія хотіли назвати Катею. За словами артиста, коли він народився, мама була шокована.

Ми зовсім різні, наприклад, вона нижча за мене, а ще – старша на 10 хвилин, бо дівчата – вперед. Тому Ліза народилась перша, потім вже я,

– поділився Позитив.

Він додав, що має близькі стосунки з сестрою. Вони навіть на відстані можуть відчувати емоційний стан одне одного.

Ми спілкуємося щодня. Між нами є зв'язок: коли мені або їй погано – відчуваємо це й можемо навіть зателефонувати одне одному. Кльово, що є людина, яка завжди може тобі допомогти. Ліза дуже добре співає, але я не дозволяю їй іти в шоубізнес. Вона багато працює: на телебаченні з фільмами, ще вона театральний критик і журналіст. Дуже обізнана та творча людина,

– наголосив співак.

Дивіться шоу "єПитання" з ведучою Лесею Нікітюк о 20:00 на Новому каналі. Крім Позитива у випуску також змагаються команди "хітмейкери" та "новенькі": Олександра Заріцька, Alekseev і Маша Кондратенко грають проти Гелі Зозулі, Ann in Black, Tumazar та Tricky Nicki.