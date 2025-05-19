Надя Дорофєєва привітала Позитива на своїй інстаграм-сторінці, передає Show 24. Колись вони виступали у дуеті "Время и Стекло".

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Надя Дорофєєва опублікувала серію архівних фото з Позитивом. Можна побачити, як з роками змінилися зірки. У співачки, зокрема, тоді було руде волосся.

Льош, кожен рік в мій день народження ти вітаєш мене дурними архівними фото, цього разу я підготувалась краще. Вітаю тебе з твоїм днем і бажаю, щоб нарешті ми перестали співати "Дим", бо я вже не можу,

– написала Дорофєєва.

Надя Дорофєєва і Позитив / Фото з інстаграму співачки

Для довідки! "Дим" – україномовна пісня гурту "Время и Стекло", яка увійшла в альбом Vislovo 2019 року. Позитив в Дорофєєва виконували її разом на концертах Наді у Палаці спорту в Києві (в листопаді 2024 року й у квітні 2025 року).

Що відомо про "Время и Стекло"

"Время и Стекло" – колишній український дует, учасниками якого були Надя Дорофєєва та Позитив. Це був проєкт продюсерського центру MOZGI Entertainment, який створили Олексій Потапенко (Потап) та Ірина Горова.

Їхній перший сингл вийшов у 2010 році та отримав назву "Так выпала карта". Серед інших популярних пісень: "Имя 505", "Песня 404", "Навернопотомучто", "На стиле".

Дует розпався у 2020 році, останньою роботою є пісня Last Dance. Після цього Дорофєєва та Позитив розпочали сольні кар'єри.

Нагадаємо, в січні цього року Позитив повідомив, що став батьком. У музиканта та його дружини, танцівниці Юлії Сахневич, народилася донечка, яку вони назвали Марією.