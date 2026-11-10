Show24 Українські зірки Осінні тусовки та однакові зачіски: Позитив показав рідкісні кадри з підрослою донькою
10 листопада, 19:59
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Осінні тусовки та однакові зачіски: Позитив показав рідкісні кадри з підрослою донькою

Софія Хомишин

Співак Олексій Завгородній, відомий як Позитив, потішив прихильників свіжою порцією сімейного контенту зі своєю донькою Марією.

Зірковий татусь показав милі осінні прогулянки та домашні розваги, де вони з дівчинкою позують із кумедними однаковими хвостиками. Світлинами з малечею артист поділився на своїй сторінці в інстаграмі.

Виконавець назвав ці теплі моменти "осінніми тусовками з Марією Олексіївною". На опублікованих кадрах можна побачити, як тато з донечкою насолоджуються спільним часом на свіжому повітрі.

Олексій Завгородній з донькою / Фото з інстаграм-сторінки positiff

Окрім прогулянок, Олексій засвітив і затишні домашні посиденьки, які не обійшлися без б'юті-експериментів.

Олексій Завгородній з донькою / Фото з інстаграм-сторінки positiff

Нагадаємо, що співак став батьком 27 грудня 2024 року. Вже наприкінці наступного місяця дівчинка святкуватиме свій другий день народження. Матір'ю Марії є відома танцівниця Юлія Сахневич.

А раніше гімнастка Лілія Подкопаєва показала, як змінилася її донька, якій виповнилося 20 років.

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