Осінні тусовки та однакові зачіски: Позитив показав рідкісні кадри з підрослою донькою

Зірковий татусь показав милі осінні прогулянки та домашні розваги, де вони з дівчинкою позують із кумедними однаковими хвостиками. Світлинами з малечею артист поділився на своїй сторінці в інстаграмі.

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Виконавець назвав ці теплі моменти "осінніми тусовками з Марією Олексіївною". На опублікованих кадрах можна побачити, як тато з донечкою насолоджуються спільним часом на свіжому повітрі.

Олексій Завгородній з донькою / Фото з інстаграм-сторінки positiff

Окрім прогулянок, Олексій засвітив і затишні домашні посиденьки, які не обійшлися без б'юті-експериментів.

Олексій Завгородній з донькою / Фото з інстаграм-сторінки positiff

Нагадаємо, що співак став батьком 27 грудня 2024 року. Вже наприкінці наступного місяця дівчинка святкуватиме свій другий день народження. Матір'ю Марії є відома танцівниця Юлія Сахневич.

А раніше гімнастка Лілія Подкопаєва показала, як змінилася її донька, якій виповнилося 20 років.