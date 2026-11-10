Лілія Подкопаєва показала, як змінилася донька за 20 років, і зворушливо привітала її з ювілеєм

З нагоди свята спортсменка опублікувала зворушливе відео в інстаграмі, у якому зібрала архівні та нові кадри з донькою. На них можна побачити, як Кароліна змінювалася та дорослішала з роками. Також Лілія присвятила іменинниці щемливі слова.

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І коли ти встигла так вирости? Уже 20! Здається, ще вчора ти була маленькою, а сьогодні вже така доросла й самостійна. Донечко, я дуже тобою пишаюся. Будь щасливою, насолоджуйся життям і завжди залишайся собою. Люблю тебе безмежно– написала спортсменка.

Зазначимо, що Лілія Подкопаєва виховує трьох дітей. Кароліна – її старша рідна донька від шлюбу з бізнесменом Тимофієм Нагорним. Також у спортсменки є прийомний син Вадим, якого вона усиновила разом із колишнім чоловіком, та молодша донька Евеліна, яка народилася у шлюбі з бізнесменом Ігорем Дубінським у вересні 2019 року. Раніше ми також розповідали про інших українських зірок, які стали прийомними батьками.

Додамо, що вже багато років Лілія Подкопаєва разом із родиною мешкає у США. Водночас спортсменка періодично приїздить до України. Нещодавно вона побувала в Києві, де влаштувала атмосферну зйомку.