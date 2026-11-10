Лилия Подкопаева показала, как изменилась дочь за 20 лет, и трогательно поздравила ее с юбилеем

По случаю праздника спортсменка опубликовала трогательное видео в инстаграме, в котором собрала архивные и новые кадры с дочерью. На них можно увидеть, как Каролина менялась и взрослела с годами. Также Лилия посвятила имениннице трогательные слова.

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И когда ты успела так вырасти? Уже 20! Кажется, еще вчера ты была маленькой, а сегодня уже такая взрослая и самостоятельная. Доченька, я очень тобой горжусь. Будь счастлива, наслаждайся жизнью и всегда оставайся собой. Люблю тебя безгранично– написала спортсменка.

Отметим, что Лилия Подкопаева воспитывает троих детей. Каролина – ее старшая родная дочь от брака с бизнесменом Тимофеем Нагорным. Также у спортсменки есть приемный сын Вадим, которого она усыновила вместе с бывшим мужем, и младшая дочь Эвелина, родившаяся в браке с бизнесменом Игорем Дубинским в сентябре 2019 года. Ранее мы также рассказывали о других украинских звездах, которые стали приемными родителями.

Добавим, что уже много лет Лилия Подкопаева вместе с семьей проживает в США. В то же время спортсменка периодически приезжает в Украину. Недавно она побывала в Киеве, где устроила атмосферную фотосессию.