Військовий та ведучий: Позитив і Юлія Сахневич розсекретили, хто стане хрещеним їхньої доньки
- Позитив і Юлія Сахневич оголосили, що хрещеним їхньої доньки Марії стане Даніель Салем, близький друг сім'ї.
Зіркові батьки Позитив та Юлія Сахневич вперше розповіли, хто буде хрещеним батьком доньки Марії. Пара нарешті підтвердила чутки, які ходили в мережі на цю тему.
Юлія Сахневич в одному з інтерв'ю лише натякала, з ким може породичатися. А у "Світанку на М1" підтвердила, що на роль хрещеного батька обрали Даніеля Салема, передає Show 24.
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Позитив просто у студії шоу запропонував зателефонувати дружині, щоб розставити всі крапки над "і". Юлія Сахневич поділилась, що Даніель Салем – близький друг сім'ї, тому саме він стане хрещеним батьком для їхньої донечки.
Це мій партнер по танцях. Мій товариш, мій друг, з яким ми дуже чесно спілкуємося зі своєю сім'єю,
– розповіла танцівниця.
Нагадаємо, Олексій Завгородній (Позитив) та Юлія Сахневич одружилися близько двох років тому. Наразі пара не планує влаштовувати весілля. У подружжя народилась донька у січні 2025 року. Дівчинку вирішили назвати Марією.
Даніель Салем – боєць та ведучий
Даніель Салем – відомий ведучий та колишній ресторатор. З початку повномасштабної війни він став на захист України. Шоумен виконує бойові завдання у складі підрозділу "12 друзів Оушена".
У період відпусток Даніель Салем повертається до зйомок, адже ця справа залишається його улюбленою. Відомо, що він стане ведучим проєкту "Зважені та щасливі", який вийде на екрани цієї осені.