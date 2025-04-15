Військовий та ведучий: Позитив і Юлія Сахневич розсекретили, хто стане хрещеним їхньої доньки

Зіркові батьки Позитив та Юлія Сахневич вперше розповіли, хто буде хрещеним батьком доньки Марії. Пара нарешті підтвердила чутки, які ходили в мережі на цю тему.

Юлія Сахневич в одному з інтерв'ю лише натякала, з ким може породичатися. А у "Світанку на М1" підтвердила, що на роль хрещеного батька обрали Даніеля Салема, передає Show 24.

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Позитив просто у студії шоу запропонував зателефонувати дружині, щоб розставити всі крапки над "і". Юлія Сахневич поділилась, що Даніель Салем – близький друг сім'ї, тому саме він стане хрещеним батьком для їхньої донечки.

Це мій партнер по танцях. Мій товариш, мій друг, з яким ми дуже чесно спілкуємося зі своєю сім'єю,

– розповіла танцівниця.

Нагадаємо, Олексій Завгородній (Позитив) та Юлія Сахневич одружилися близько двох років тому. Наразі пара не планує влаштовувати весілля. У подружжя народилась донька у січні 2025 року. Дівчинку вирішили назвати Марією.

Даніель Салем – боєць та ведучий

Даніель Салем – відомий ведучий та колишній ресторатор. З початку повномасштабної війни він став на захист України. Шоумен виконує бойові завдання у складі підрозділу "12 друзів Оушена".

У період відпусток Даніель Салем повертається до зйомок, адже ця справа залишається його улюбленою. Відомо, що він стане ведучим проєкту "Зважені та щасливі", який вийде на екрани цієї осені.