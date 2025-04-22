Найгучніші PR-романи у шоубізнесі: чому до цього вдаються зірки

Мабуть, шанувальники деяких зірок помічали, що їхній кумир раптово опиняється під прицілами камер через новий роман. Але не всі знають, що в деяких випадках це продуманий хід, який покликаний привернути більше уваги преси та публіки.

Не секрет, що у світі шоубізнесу PR-романи стали базовим інструментом впливу на аудиторію. Однак правда рано чи пізно випливе, а публіка залишиться з неприємним відчуттям того, що їх "затягнули" у так звану пастку брехні, пише Show24.

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Що таке PR-романи та навіщо вони зіркам

PR-роман – це інсценовані або значно перебільшені стосунки між зірками, які створюються цілеспрямовано заради конкретної мети.

Підвищити свою впізнаваність.

Просунути новий проєкт.

Відвернути увагу від якогось гучного скандалу.

Або ж закріпити свій імідж. До прикладу, декому подобається мати образ людини, яка відома великою кількістю партнерів.

Щоб "підігріти" цікавість публіки та ЗМІ, знаменитості можуть з'явитись з обранцем чи обраницею на важливому світському заході, можуть опублікувати провокативні фото або ж оголосити в несподіваний момент про розрив. Зазначимо, що в таких випадках про щирість почуттів говорити не варто.

Ми згадали про те, що PR-роман може стати частиною плану щодо просування нового проєкту. До прикладу, перед прем'єрою фільму, серіалу чи кліпу у пресі можуть з'явитись статті про "нову пару" серед головних героїв, чи те, що певна зірка заінтригувала ймовірною новиною про нові стосунки.

Погодьтесь, що це викликає інтерес в аудиторії, тому хочеться якнайшвидше поглянути той продукт, який їм підготував кумир.

Крім того, коли знаменитості знаходяться на так званому початковому старті у шоубізнесі, то їм стає вигідно закрутити роман із кимось більш відомим, що додасть нову хвилю уваги.

Приклади PR-романів в українському шоубізнесі

Настя Каменських й Олексій Потапенко (Потап) тривалий час заперечували, що їх пов'язують романтичні стосунки, хоч і чутки про це ходили роками. Дехто вважає, що це був спеціальний хід, коли довготривале приховування стосунків є частиною піар-стратегії для підтримки інтересу до їхньої пари.

Настя Каменських і Потап / Фото з інстаграму співачки

Тіна Кароль й Дан Балан були тренерами у проєкті "Голос країни". Обидва артисти відігравали на публіку "екранний роман". Камери ловили погляди зірок одне на одного, деколи здавалось ніби Дан Балан ревнує Тіну, а одного разу на шоу навіть прийшла мама співака.

Мама Дана Балана на "Голосі країни": дивіться відео онлайн

Більшість аудиторії була певна, що зіркова пара має всі шанси на те, щоб побудувати міцний союз. У соцмережах створили фан-базу DanTina, яка підігрівала чутки щодо ймовірного роману знаменитостей.

В один момент любовна історія перетнула межу, і співак не витримав такого тиску. Дан Балан звернувся до фан-групи DanTina і заявив, що вона "тероризує його родину, друзів та близьке оточення".

Він порадив людям зайнятись своїм життям і не витрачати часу на безглуздий негатив. Варто зазначити, що ще у 2021 році продюсер співочого шоу Володимир Завадюк заявив, що історію кохання зіркових тренерів "Голосу країни" вигадали заради рейтингів. Він нібито змусив артистів повірити в те, що вони цікаві одне одному. Пізніше чоловік перепросив за свої слова і спростував заяву про штучний роман.

Приклади PR-романів у світовому шоубізнесі

У 2016 році Тейлор Свіфт закрутила роман з актором Томом Гіддлстоном. Стосунки протривали всього три місяці, але отримали неабияке висвітлення у ЗМІ. Цікаво, що деякі критики запевняли, що ця історія – спланований піар-хід для відвернення уваги від інших подій у житті співачки.

До слова, у житті Тейлор було чимало чоловіків, з якими вона намагалась побудувати стосунки. У списку навіть є Гаррі Стайлс і Тейлор Лотнер.

Кім Кардашян – одна з найскандальніших осіб Голлівуду. Її особисте життя завжди було темою №1 у ЗМІ для обговорення.

У 2010 році вона почала зустрічатись з баскетболістом Крісом Гамфрісом. У травні 2011 року спортсмен запропонував світській левиці одружитися. Він освідчився Кім із 20-каратним діамантовим перснем.

У серпні того ж року пара відгуляла гучне весілля на 500 людей, а наречена одягла сукню за 25 тисяч доларів від знаменитої дизайнерки Vera Wang. За приблизними підрахунками, на святкування витратили понад 10 мільйонів доларів.

Весілля Кім Кардашян і Кріса Гамфріса / Фото з відкритих джерел

А далі відбулось найцікавіше. Уже через 72 дні після весілля Кім подала на розлучення. Увесь процес тривав близько двох років і офіційний розрив між зірками затвердили 3 червня 2013 року.

Видання Vanity Faire пише, що Кріс Гамфріс зізнався, що розлучення було спровоковане через те, що Кардашян жадала слави. Він заявив, що їхній шлюб, як і інтимне відео, був не більше, ніж піар-ходом.

Також у пресі вважають, що Леді Гага та Бредлі Купер, які разом працювали над фільмом "Народження зірки", викликали чутки про свій роман навмисне. Їхня взаємодія на публіці підсилювала підозри, що впливало на рівень популярності кінострічки.

Отже, PR-романи – це так звана гра за правилами шоубізнесу. Якщо хочеш, щоб тебе помітили, то роби все, що тобі під силу. Справжні почуття між зірками дійсно можна побачити під софітами, однак варто пам'ятати, що не все, що виглядає як кохання, ним і є.

Важливо вмикати критичне мислення та аналізувати картинку, яку бачиш перед собою. Пропонуємо декілька порад, які можуть допомогти розпізнати PR-роман.

Якщо в інфопросторі виникає раптова історія кохання зірок без натяку на приватність – варто подумати, який відсоток щирості у ній є.

Їх не пов'язує минуле, але раптово у мережі з'являється багато спільних фото.

Роман зав'язується до прем'єри чи концерту, а потім раптово всім стає відомо про драматичний кінець між "закоханими".

Один із партнерів, який є менш відомим, починає отримувати більше уваги, слави та пропозицій.

Розвиток подій може бути різним, однак не варто вірити всьому, що показує гарна картинка на екранах. Адже, хто зна, можливо, це черговий сценарій за яким діють зірки.