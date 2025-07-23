Звинуватили у нищенні спадщини: як Prada потрапила у гучний скандал через нові сандалії

Італійський модний дім Prada опинився в центрі обговорень через нове взуття, представлене близько місяця тому в Мілані. Все через сандалії, що майже збігаються з традиційним індійським взуттям.

Бренд Prada звинуватили в культурній апропріації. Коричневе взуття з декоративним кільцем на пальці та ручною рядком дуже схоже на колхапурські чапали або сандалі колхапурі, які виготовляють в Індії з 12 – 13 століття. Про це пише Show 24 з посиланням на CNN.

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Спершу у Prada не визнавали, що надихнулися на це взуття завдяки Індії, назвавши його "шкіряними плоскими сандаліями". Це викликало гучний скандал і тривалі суперечки. Бренд звинуватили у нищенні спадщини індійських ремісників, а в соцмережах це назвали відвертою крадіжкою дизайну.

Проте згодом Prada визнала, що взуття з чоловічої колекції весна-літо 2026 року справді "натхненне традиційним індійським взуттям" і заявила, що "завжди цінувала майстерність, спадщину і дизайнерські традиції".

Представники бренду також зустрілися з виробниками індійського взуття, щоб обговорити можливості для співпраці у майбутньому.

В Індії подібні сандалі коштують від 5 до 100 доларів, тоді як Prada може продавати їх за ціною від 700 до понад 2000 доларів.

Додамо, раніше подібний скандал трапився з брендом Gucci, який викликав суперечки через тюрбан Indy Full Turban, який нагадував традиційний сикхський тюрбан. Згодом вебсайт, де його продавали, попросив вибачення.

Скандал з Prada спровокував розмови не тільки про гроші чи сандалі, але й ігнорування брендами інших культур і привласненні продуктів без згадок про їхнє справжнє коріння.

Однак ситуація поступово покращується, адже деякі модні доми активніше взаємодіють з індійською аудиторією, а селебріті виходять на червоні доріжки у вбраннях, виготовлених на замовлення індійськими дизайнерами.