Бренд Prada обвинили в культурной апроприации. Коричневая обувь с декоративным кольцом на пальце и ручной строчкой очень похожа на колхапурские чапалы или сандалии колхапури, которые изготавливают в Индии с 12 – 13 века. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на CNN.

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Сначала в Prada не признавали, что вдохновились на эту обувь благодаря Индии, назвав ее "кожаными плоскими сандалиями". Это вызвало громкий скандал и длительные споры. Бренд обвинили в уничтожении наследия индийских ремесленников, а в соцсетях это назвали откровенной кражей дизайна.

Однако впоследствии Prada признала, что обувь из мужской коллекции весна-лето 2026 года действительно "вдохновлена традиционной индийской обувью" и заявила, что "всегда ценила мастерство, наследие и дизайнерские традиции".

Представители бренда также встретились с производителями индийской обуви, чтобы обсудить возможности для сотрудничества в будущем.

В Индии подобные сандалии стоят от 5 до 100 долларов, тогда как Prada может продавать их по цене от 700 до более 2000 долларов.

Добавим, ранее подобный скандал случился с брендом Gucci, который вызвал споры из-за тюрбана Indy Full Turban, который напоминал традиционный сикхский тюрбан. Впоследствии вебсайт, где его продавали, попросил прощения.

Скандал с Prada спровоцировал разговоры не только о деньгах или сандалиях, но и игнорирование брендами других культур и присвоении продуктов без упоминания об их настоящих корнях.

Однако ситуация постепенно улучшается, ведь некоторые модные дома активнее взаимодействуют с индийской аудиторией, а селебрити выходят на красные дорожки в нарядах, изготовленных на заказ индийскими дизайнерами.