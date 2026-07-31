Принц Болгарії одружується: хто наречена онука останнього царя країни

Історія кохання, що почалася з улюбленої професії, невдовзі отримає логічне продовження. Весілля принца Мірко заплановане в місті, яке стало важливим для пари. Відомо також, коли саме закохані планують узаконити стосунки.

Як повідомляє видання Hola!, принц Болгарії Мірко та його дівчина Марта Ембід готуються до весілля, яке має відбутися у 2027 році. Для пари це буде не просто урочиста дата, а ще й символічне повернення до місця, де почалася їхня історія кохання.

За даними видання, церемонію планують провести в Мадриді. Саме там, під час навчання на лікарів, Мірко та Марта й познайомилися, а згодом стосунки переросли в бажання створити сім'ю і заручини.

Що відомо про принца Мірко і його наречену

Принц Мірко – старший син князя Кубрата з Болгарії та Карли Марії де ла Соледад Ройо-Вілланова-і-Уррестаразу. Нащадка монархів також знають як доктора Мірко Саксен-Кобурга. Як і його батько, він має медичну освіту і працює лікарем. Медичний ступінь отримав в Університеті Наварри та має диплом хірурга. Принц є онуком останнього болгарського царя Симеона II, який правив з 1943 до 1946 року, до скасування монархії в Болгарії.

Марта Ембід і Мірко разом із 2023 року. Обоє проходили п'ятирічну підготовку в мадридській клінічній лікарні Сан-Карлос, де й перетнулися їхні професійні шляхи. Дівчина спеціалізується на анестезіології та реанімації, а її наречений обрав загальну хірургію та хірургію травної системи.

Як виглядає Марта Ембід: фото принца Мірко з нареченою

Вперше разом на публіці закохані з'явилися на весіллі мера Мадрида Хосе Луїса Мартінеса-Алмейди та Терези Уркіхо у 2024 році.

Нещодавно гучне весілля на закритому острові мільярдера відгуляв найвідоміший блогер світу – MrBeast. Святкування тривало кілька тижнів.