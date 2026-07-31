Як повідомляє видання Hola!, принц Болгарії Мірко та його дівчина Марта Ембід готуються до весілля, яке має відбутися у 2027 році. Для пари це буде не просто урочиста дата, а ще й символічне повернення до місця, де почалася їхня історія кохання.

За даними видання, церемонію планують провести в Мадриді. Саме там, під час навчання на лікарів, Мірко та Марта й познайомилися, а згодом стосунки переросли в бажання створити сім'ю і заручини.

Що відомо про принца Мірко і його наречену

Принц Мірко – старший син князя Кубрата з Болгарії та Карли Марії де ла Соледад Ройо-Вілланова-і-Уррестаразу. Нащадка монархів також знають як доктора Мірко Саксен-Кобурга. Як і його батько, він має медичну освіту і працює лікарем. Медичний ступінь отримав в Університеті Наварри та має диплом хірурга. Принц є онуком останнього болгарського царя Симеона II, який правив з 1943 до 1946 року, до скасування монархії в Болгарії.

Марта Ембід і Мірко разом із 2023 року. Обоє проходили п'ятирічну підготовку в мадридській клінічній лікарні Сан-Карлос, де й перетнулися їхні професійні шляхи. Дівчина спеціалізується на анестезіології та реанімації, а її наречений обрав загальну хірургію та хірургію травної системи.

Як виглядає Марта Ембід: фото принца Мірко з нареченою

Вперше разом на публіці закохані з'явилися на весіллі мера Мадрида Хосе Луїса Мартінеса-Алмейди та Терези Уркіхо у 2024 році.

Нещодавно гучне весілля на закритому острові мільярдера відгуляв найвідоміший блогер світу – MrBeast. Святкування тривало кілька тижнів.