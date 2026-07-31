Как сообщает издание Hola!, принц Болгарии Мирко и его девушка Марта Эмбид готовятся к свадьбе, которая должна состояться в 2027 году. Для пары это будет не просто торжественная дата, но и символическое возвращение в место, где началась их история любви.

По данным издания, церемонию планируют провести в Мадриде. Именно там, во время учебы на врачей, Мирко и Марта и познакомились, а впоследствии их отношения переросли в желание создать семью и помолвку.

Что известно о принце Мирко и его невесте

Принц Мирко – старший сын князя Кубрата из Болгарии и Карлы Марии де ла Соледад Ройо-Вильянова-и-Уррестаразу. Потомка монархов также знают как доктора Мирко Саксен-Кобурга. Как и его отец, он имеет медицинское образование и работает врачом. Медицинскую степень он получил в Университете Наварры и имеет диплом хирурга. Принц является внуком последнего болгарского царя Симеона II, правившего с 1943 по 1946 год, до отмены монархии в Болгарии.

Марта Эмбид и Мирко вместе с 2023 года. Оба проходили пятилетнюю подготовку в мадридской клинической больнице Сан-Карлос, где и пересеклись их профессиональные пути. Девушка специализируется на анестезиологии и реанимации, а ее жених выбрал общую хирургию и хирургию пищеварительной системы.

Как выглядит Марта Эмбид: фото принца Мирко с невестой / Фото с инстаграм mirkosajonia

Впервые вместе на публике влюбленные появились на свадьбе мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Алмейды и Терезы Уркихо в 2024 году.

Недавно громкую свадьбу на закрытом острове миллиардера отпраздновал самый известный блогер мира – MrBeast. Празднование длилось неделю.