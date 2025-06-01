Принц Гаррі хотів змінити прізвище: він звертався за порадою до брата своєї матері

Принц Гаррі звернувся за порадою до брата принцеси Діани. Герцог Сассекський думав про зміну прізвища.

Принц Гаррі активно шукав способи взяти прізвище своєї матері. Це передбачає відмову від прізвища Маунтбеттен-Віндзор, яке носять його син Арчі та дочка Лілібет, передає Show 24 з посиланням на Daily Mail.

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Повідомляється, що принц Гаррі обговорював питання зміни прізвища з графом Спенсером під час рідкісного візиту до Великої Британії. Однак йому сказали, що юридичні перешкоди нездоланні.

У них відбулася дуже дружня розмова, і Спенсер порадив йому не робити такого кроку,

– розповів друг принца Гаррі.

Як пише видання, той факт, що герцог Сассекський консультувався щодо зміни прізвища з графом Спенсером, засмутив би його батька та брата. Це яскраво свідчить про токсичний розкол у родині.

Раніше Меган Маркл розповіла, що офіційно змінила своє прізвище на Сассекська. Однак згодом троюрідний брат короля Чарльза III, лорд Айвар Маунтбеттен, заявив, що її прізвище Маунтбеттен-Віндзор, а Сассекс – це титул.

Коротко про прізвище Маунтбеттен-Віндзор

Прізвище Маунтбеттен-Віндзор доступне для нащадків королеви Єлизавети II та принца Філіпа. Саме воно записане у свідоцтвах про народження дітей принца Гаррі та Меган Маркл – сина Арчі та дочки Лілібет.

Віндзор – прізвище королівської родини. А прізвище Маунтбеттен принц Філіп прийняв, коли став підданим Великої Британії та відмовився від свого грецького та данського королівського титулу в 1947 році. В 1960 році королева Єлизавета II та її чоловік вирішили, що хотіли б, аби їхніх прямих нащадків називали Маунтбеттен-Віндзор.