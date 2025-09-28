У вересні принц Гаррі відвідав Велику Британію. Під час візиту він уперше за майже два роки зустрівся зі своїм батьком, королем Чарльзом III.

The Sun розсекретило деталі зустрічі батька і сина, інформує Show 24. Повідомляється, що Гаррі та Чарльз обійнялися подарунками й поцілунками в щоку, але планів на майбутнє не було.

До речі ЗМІ розкрили, чому зустріч Гаррі з королем Чарльзом III відбулася не в Букінгемському палаці

Зустріч Гаррі й Чарльза проходила в королівській резиденції Кларенс-Хаус. Видання пише, що вона тривала 53 хвилини й була "виключно офіційною", а перспектив повернення принца до родини немає.

Стверджується, що Гаррі здивувала формальність зустрічі з батьком. Спершу повідомлялося, що він пожартував, що радше почувається "офіційним гостем", аніж членом родини, однак пізніше джерела заперечили такі слова.

Згідно з повідомленням The Sun, принц також передав королю фотографію внуків, Арчі й Лілібет, у рамці, проте його і Меган Маркл на світлині не було. У відповідь Чарльз вручив сину подарунок на день народження.

Для довідки! Принцу Гаррі виповнився 41 рік 15 вересня – за кілька днів після зустрічі. У день народження чоловіка Меган Маркл опублікувала в інстаграмі його архівну фотографію.

Розкол у королівській родині: головне