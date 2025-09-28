ЗМІ розсекретили, що Гаррі подарував Чарльзу під час зустрічі у Великій Британії
- Принц Гаррі вперше за майже два роки зустрівся з королем Чарльзом III у Кларенс-Хаусі під час вересневого візиту до Великої Британії.
- Зустріч була виключно офіційною, тривала 53 хвилини.
У вересні принц Гаррі відвідав Велику Британію. Під час візиту він уперше за майже два роки зустрівся зі своїм батьком, королем Чарльзом III.
The Sun розсекретило деталі зустрічі батька і сина, інформує Show 24. Повідомляється, що Гаррі та Чарльз обійнялися подарунками й поцілунками в щоку, але планів на майбутнє не було.
До речі ЗМІ розкрили, чому зустріч Гаррі з королем Чарльзом III відбулася не в Букінгемському палаці
Зустріч Гаррі й Чарльза проходила в королівській резиденції Кларенс-Хаус. Видання пише, що вона тривала 53 хвилини й була "виключно офіційною", а перспектив повернення принца до родини немає.
Стверджується, що Гаррі здивувала формальність зустрічі з батьком. Спершу повідомлялося, що він пожартував, що радше почувається "офіційним гостем", аніж членом родини, однак пізніше джерела заперечили такі слова.
Згідно з повідомленням The Sun, принц також передав королю фотографію внуків, Арчі й Лілібет, у рамці, проте його і Меган Маркл на світлині не було. У відповідь Чарльз вручив сину подарунок на день народження.
Для довідки! Принцу Гаррі виповнився 41 рік 15 вересня – за кілька днів після зустрічі. У день народження чоловіка Меган Маркл опублікувала в інстаграмі його архівну фотографію.
Розкол у королівській родині: головне
Нагадаємо, що стосунки між членами королівської родини погіршилися у 2020 році, коли принц Гаррі й Меган Маркл відмовилися від королівських обов'язків і переїхали до США.
Розкол також стався через інтерв'ю герцога і герцогині Сассекських Опрі Вінфрі, документального серіалу про Меган і Гаррі, який вийшов на Netflix, і мемуарів принца "Запасний".
У травні 2025 року вийшло інтерв'ю Гаррі для BBC, де він заявив, що хоче помиритися з родиною.
Принц Гаррі й король Чарльз III зустрілися 10 вересня. Востаннє вони бачились у лютому 2024 року: герцог Сассекський прибув до Лондона після новин, що у батька діагностували рак.