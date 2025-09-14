Цікаво, що їхня розмова відбулася не в Букінгемському палаці, а в іншій королівській резиденції – Кларенс-Хаусі. Британські медіа пояснили, чому саме це місце стало місцем їхньої зустрічі. Пише Show 24 з посиланням на HELLO! Magazine.

Річ у тім, що Букінгемський палац нині на реконструкції, яка триватиме до 2027 року, тож там тимчасово не проводять прийоми. Будівля перетворена на будмайданчик, і навряд чи могла б забезпечити належні умови для особистої бесіди батька з сином.

До того ж саме Кларенс-Хаус – основний дім Чарльз III та Камілли, а Букінгемський палац виконує радше адміністративні функції. Саме тому принц Гаррі з батьком могли обрати Кларенс-Хаус для спокійної та щирої розмови, без зайвого протоколу й офіційності.

Що відомо про зустріч короля Чарльза III з молодшим сином?