Интересно, что их разговор состоялся не в Букингемском дворце, а в другой королевской резиденции – Кларенс-Хаусе. Британские медиа объяснили, почему именно это место стало местом их встречи. Пишет Show 24 со ссылкой на HELLO! Magazine.

Дело в том, что Букингемский дворец сейчас на реконструкции, которая продлится до 2027 года, поэтому там временно не проводят приемы. Здание превращено в стройплощадку, и вряд ли могло бы обеспечить надлежащие условия для личной беседы отца с сыном.

К тому же именно Кларенс-Хаус – основной дом Чарльз III и Камиллы, а Букингемский дворец выполняет скорее административные функции. Именно поэтому принц Гарри с отцом могли выбрать Кларенс-Хаус для спокойного и искреннего разговора, без лишнего протокола и официальности.

Что известно о встрече короля Чарльза III с младшим сыном?