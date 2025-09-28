СМИ рассекретили, что Гарри подарил Чарльзу во время встречи в Великобритании
- Принц Гарри впервые за почти два года встретился с королем Чарльзом III в Кларенс-Хаусе во время сентябрьского визита в Великобританию.
- Встреча была исключительно официальной, длилась 53 минуты.
В сентябре принц Гарри посетил Великобританию. Во время визита он впервые за почти два года встретился со своим отцом, королем Чарльзом III.
The Sun рассекретило детали встречи отца и сына, информирует Show 24. Сообщается, что Гарри и Чарльз обнялись подарками и поцелуями в щеку, но планов на будущее не было.
Кстати СМИ раскрыли, почему встреча Гарри с королем Чарльзом III состоялась не в Букингемском дворце
Встреча Гарри и Чарльза проходила в королевской резиденции Кларенс-Хаус. Издание пишет, что она длилась 53 минуты и была "исключительно официальной", а перспектив возвращения принца к семье нет.
Утверждается, что Гарри удивила формальность встречи с отцом. Сначала сообщалось, что он пошутил, что скорее чувствует себя "официальным гостем", чем членом семьи, однако позже источники опровергли такие слова.
Согласно сообщению The Sun, принц также передал королю фотографию внуков, Арчи и Лилибет, в рамке, однако его и Меган Маркл на фотографии не было. В ответ Чарльз вручил сыну подарок на день рождения.
Для справки! Принцу Гарри исполнился 41 год 15 сентября – через несколько дней после встречи. В день рождения мужа Меган Маркл опубликовала в инстаграме его архивную фотографию.
Раскол в королевской семье: главное
Напомним, что отношения между членами королевской семьи ухудшились в 2020 году, когда принц Гарри и Меган Маркл отказались от королевских обязанностей и переехали в США.
Раскол также произошел из-за интервью герцога и герцогини Сассекских Опре Уинфри, документального сериала о Меган и Гарри, который вышел на Netflix, и мемуаров принца "Запасной".
В мае 2025 года вышло интервью Гарри для BBC, где он заявил, что хочет помириться с семьей.
Принц Гарри и король Чарльз III встретились 10 сентября. Последний раз они виделись в феврале 2024 года: герцог Сассекский прибыл в Лондон после новостей, что у отца диагностировали рак.