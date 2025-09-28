The Sun рассекретило детали встречи отца и сына, информирует Show 24. Сообщается, что Гарри и Чарльз обнялись подарками и поцелуями в щеку, но планов на будущее не было.

Кстати СМИ раскрыли, почему встреча Гарри с королем Чарльзом III состоялась не в Букингемском дворце

Встреча Гарри и Чарльза проходила в королевской резиденции Кларенс-Хаус. Издание пишет, что она длилась 53 минуты и была "исключительно официальной", а перспектив возвращения принца к семье нет.

Утверждается, что Гарри удивила формальность встречи с отцом. Сначала сообщалось, что он пошутил, что скорее чувствует себя "официальным гостем", чем членом семьи, однако позже источники опровергли такие слова.

Согласно сообщению The Sun, принц также передал королю фотографию внуков, Арчи и Лилибет, в рамке, однако его и Меган Маркл на фотографии не было. В ответ Чарльз вручил сыну подарок на день рождения.

Для справки! Принцу Гарри исполнился 41 год 15 сентября – через несколько дней после встречи. В день рождения мужа Меган Маркл опубликовала в инстаграме его архивную фотографию.

Раскол в королевской семье: главное