Скільки коштує елітна школа дітей принца Гаррі та чим занепокоєна Меган Маркл

Несподіваний переїзд принца Гаррі та Меган Маркл із США назад до Великої Британії обростає новими подробицями. Зіркове подружжя вже визначилося з елітним навчальним закладом для своїх дітей, однак герцогиня Сассекська зовсім не приховує свого занепокоєння.

Для 7-річного принца Арчі та 5-річної принцеси Лілібет розпочинається абсолютно новий етап. Як повідомляє Page Six, вже днями малюки підуть до приватної британської школи.

Назву закладу тримають у суворому секреті заради безпеки зіркових спадкоємців. Відомо лише те, що за освіту сина та доньки Гаррі й Меган платитимуть солідну суму – 70 тисяч доларів на рік, тобто по 35 тисяч за кожну дитину. До речі, родина Решетніків сплачує за школу своїх трьох синів 39 тисяч доларів на рік з урахування знижки.

Ця елітна школа пропонує учням набагато більше, ніж просто стандартні уроки. На території величезного кампусу є безліч творчих студій, сучасна кухня, наукові лабораторії та велика театральна зала з кімнатами для репетицій. Для активного дозвілля малюкам доступні басейн, трав'яні поля та спортивні майданчики зі штучним покриттям. А головною родзинкою є те, що діти зможуть плавати на човнах і каяках по місцевій річці.

Принц Гаррі з дітьми / фото з інстаграму

Попри розкішні умови, Меган Маркл серйозно нервує через початок навчання. Королівські експерти зазначають, що малюки можуть стати легкою мішенню для фотографів дорогою до школи. Дружина принца Гаррі відверто зізнавалася, що не хоче, аби щоденна поїздка на уроки перетворилася на справжню "королівську фотосесію із загоном папараці".

Ситуацію суттєво ускладнює питання безпеки. Оскільки подружжя відмовилося від виконання королівських обов'язків, держава більше не надає їм офіційну охорону. Принц Гаррі оплачує послуги приватних тілоохоронців із власної кишені, проте за британськими законами їм суворо заборонено носити зброю.

Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися до Великої Британії, але не всі члени королівської родини зустріли їх з відкритими обіймами.

