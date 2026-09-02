Зокрема, увагу привернуло те, що сини Дмитра Монатіка та Григорія Решетніка навчаються в одному закладі – приватній Новопечерській школі в Києві. Скільки коштує навчання там та що входить у вартість – розповідаємо далі в матеріалі 24 Каналу.

Так, у родині Григорія Решетніка цьогоріч одразу троє школярів – 13-річний Іван, 9-річний Димитрій та 5-річний Олександр. Наймолодший син ведучого цього року став першокласником. У листопаді хлопчику виповниться 6 років.

Григорій Решетнік з дружиною та трьома синами / Фото з інстаграму телеведучого

У Дмитра Монатіка двоє школярів – 10-річний Данило та 9-річний Платон.

Дмитро Монатік з дружиною та двома синами / Фото з інстаграму співака

Скільки коштує навчання у Новопечерській школі

У 2026-2027 навчальному році очне навчання у Новопечерській школі для учнів 1-11 класів коштує 13 750 доларів на рік, або близько 614 тисяч гривень. У цю суму входять освітній процес, необхідні навчальні матеріали, персональний навчальний гаджет, шкільна форма та харчування. Також учні можуть відвідувати творчі гуртки й спортивні секції, а раз на рік проходять медичний огляд.

Школа також пропонує дистанційний формат: для учнів 1-4 класів він коштує 650 доларів за семестр, а для 5-11 класів – 850 доларів за семестр. Для родин, у яких у школі навчаються двоє або більше дітей, передбачена 5% знижка на навчання у форматі "Наживо".

Скільки коштує навчання у Новопечерській школі / Скриншот з сайту школи

Тож якщо всі троє синів Решетніка навчаються очно, то з урахуванням цієї знижки навчання може коштувати родині близько 39 тисяч доларів на рік, або приблизно 1 741 460 гривень.

Сам Григорій Решетнік раніше пояснював, що обирав школу для дітей не через її престиж, а через комфорт та атмосферу.

Діти не могли дочекатись, коли підуть до школи, тому що друзі, атмосфера, вчителі. І дуже радісно, що є ось такі можливості..,

– казав телеведучий.

Григорій Решетнік з наймолодшим сином / Фото з інстаграму телеведучого

До слова, у Новопечерській школі також навчається єдина донька дизайнерки Каті Сільченко – Саті. Раніше ми розповідали, у яких школах навчаються діти інших українських зірок.