Уперше після повернення до Британії: Гаррі та Меган разом з'явилися на офіційному заході

Меган Маркл і принц Гаррі вперше після переїзду родини назад до Великої Британії разом з'явилися на офіційному публічному заході. У четвер, 15 жовтня, герцог і герцогиня Сассекські відвідали Ноттінгем в Англії.

Подружжя повернулося до міста, яке має особливе значення для їхніх стосунків. Про це написало видання PEOPLE.

Саме в Ноттінгемі 1 грудня 2017 року Меган уперше взяла участь в офіційному королівському заході разом із Гаррі. Це сталося лише через чотири дні після того, як пара оголосила про заручини.

Рада знову бути тут,

– сказала герцогиня Сассекська одній із містянок, яка привітала її в Ноттінгемі.

Принц Гаррі та Меган розпочали свій візит із відвідування благодійної організації The Community Recording Studio (CRS). Її заснували у 1991 році, щоб молоді люди могли займатися музикою та записувати власні пісні. Згодом організація розширила свою діяльність і тепер також проводить творчі та спортивні заняття, допомагає молоді розвивати навички й отримувати підтримку від наставників.

Зазначимо, що поїздка до Ноттінгема стала першим офіційним спільним виходом принца Гаррі та Меган Маркл після повернення родини до Великої Британії в серпні цього року. Раніше подружжя вже бачили разом на публіці – тоді герцог і герцогиня Сассекські сходили на побачення до пабу.