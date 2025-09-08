У понеділок, 8 вересня, принц Гаррі прибув до Великої Британії. Герцог Сассекський відвідав каплицю Святого Георгія у Віндзорському замку, де похована королева Єлизавета II.

Гаррі приватно віддав шану покійній бабусі та поклав вінок із квітів у треті роковини її смерті. Це журналу People підтвердив речник принца, повідомляє Show 24.

Інсайдер повідомив виданню, що принц Гаррі у "позитивному" настрої після прибуття до Великої Британії.

Він справді у гарному настрої та з нетерпінням чекає зустрічі з усіма своїми благодійними організаціями та на справи, які йому небайдужі,

– додав він.

Зауважимо! Каплиця Святого Георгія у Віндзорському замку – особливе місце для принца Гаррі, адже саме там у травні 2018 року відбулося його весілля з Меган Маркл.

Герцог Сассекський прибув до Великої Британії вранці 8 вересня, щоб цього тижня зустрітися з представниками своїх благодійних організацій. Однак він здійснює візит без дружини, сина Арчі й доньки Лілібет.

Гаррі візьме участь у щорічній церемонії нагородження WellChild. Він є покровителем благодійної організації з 2007 року. Принц виголосить промову і вручить один із призів.

Чоловік має пробути у Великій Британії кілька днів. Раніше ЗМІ повідомляли, що Гаррі може зустрітися з королем Чарльзом III уперше з лютого 2024 року. Водночас принц Вільям проти примирення з молодшим братом.

У травні в інтерв'ю BBC Гаррі заявив, що хоче помиритися з родиною і що "немає сенсу більше воювати". Надії та примирення з'явилися у липні, коли помічники принца і короля зустрілися у Лондоні.

