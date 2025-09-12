Принц Гаррі здійснив несподіваний візит до Києва на запрошення українського уряду. Він заявив, що хоче зробити "все можливе", щоб допомогти одужати військовослужбовцям, які отримали поранення під час війни з Росією.

Про це повідомляє The Guardian, пише Show 24. Під час поїздки принц Гаррі й команда його фонду "Ігри нескорених" хочуть детально описати нові ініціативи щодо підтримки реабілітації поранених.

До речі Фонд принца Гаррі пожертвує 500 000 доларів, щоб допомогти дітям з Гази та України

Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення. Ми можемо продовжувати показувати людське обличчя цієї війни та через що проходять люди. Ми повинні тримати це в центрі уваги людей. Я сподіваюся, що ця поїздка допоможе людям усвідомити це, бо легко втратити чутливість до того, що відбувається,

– сказав він у розмові з виданням.

Гаррі поділився, що спочатку його запросила до Києва Ольга Руднєва – генеральна директорка всеукраїнського центру воєнної травми Superhumans Center у Львові. Вони випадково зустрілися кілька місяців тому у США.

Я випадково зустрів Ольгу в Нью-Йорку. Це була випадкова зустріч, і я запитав її, чим можу допомогти. Вона сказала: "Найбільший вплив ти матимеш, коли приїдеш до Києва". Мені довелося уточнити у дружини та британського уряду, щоб переконатися, що все гаразд. Потім прийшло офіційне запрошення,

– розповів принц.

Під час візиту герцог Сассекський відвідає Національний музей історії України у Другій світовій війні. Очікується, що він зустрінеться з 200 ветеранами й прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.

Гаррі зазначив, що під час поїздки до Києва зможе поспілкуватися з ветеранами й побачити деякі руйнування на власні очі.

Що відомо про минулий візит принца Гаррі до Києва?