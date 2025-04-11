Поїздка до Львова, увага до ветеранів: як принц Гаррі підтримує Україну під час великої війни

Члени королівської родини, згідно з протоколом, не можуть висловлюватися щодо політичних ситуацій. Але вся британська монарша родина підтримала Україну й продовжує це робити досі. Серед них і принц Гаррі, який нещодавно вперше приїхав до Львова.

Принц Гаррі послідовний у підтримці України – він засудив російську агресію ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Show 24 детальніше розповість про те, як син короля Чарльза III приділяє увагу українцям, ветеранам та їхнім сім'ям.

Зверніть увагу Принц Гаррі здійснив неанонсований візит в Україну, – The Telegraph

Важливі слова у перші дні великої війни

У перші дні повномасштабного вторгнення принц Гаррі та Меган Маркл зробили важливу заяву та засудили російський наступ. Вони були першими серед членів королівської родини, хто висловився на підтримку України.

Принц Гаррі та Меган, герцог та герцогиня Сассекські, та всі ми в Archewell підтримуємо народ України, виступаючи проти цього порушення міжнародного та гуманітарного права. І закликаємо світову спільноту та її лідерів зробити те саме,

– йшлось у заяві.

У березні 2022 подружжя перерахувало гроші благодійним організаціям, що підтримують Україну. Ця пожертва була у пам'ять про загиблого на війні Сергія Караївана – спортсмена й колишнього учасника змагань Invictus Games, які заснував принц Гаррі.

Постійна увага до українців на Іграх нескорених

Вже у квітні 2022 традиційно розпочалися змагання Invictus Games, "Ігри нескорених" – міжнародний конкурс в паралімпійському стилі, у яких беруть участь ветерани війни та військовослужбовці після поранень.

Принц Гаррі розпочав змагання з промови про Україну.

Ви сказали мені вчора, чому вирішили приєднатися до нас попри будь-що. Ви сказали, що прийшли на цю глобальну арену не просто для того, щоб показати свою силу, а щоб сказати свою правду, правду про те, що відбувається у вашій країні,

– сказав син короля українській команді.

Щороку на Іграх нескорених принц Гаррі приділяв особливу увагу українським ветеранам. У 2023 він став на одне коліно поруч з українським воїном, який втратив дві ноги на війні.

У 2025 принц Гаррі укотре відкрив Ігри нескорених та знову не забував про Україну. Він зустрічався з українськими ветеранами та їхніми сім'ями, залюбки робив спільні фото з українською символікою. В один з днів він навіть показався з шевроном бригади "Рубіж" Національної гвардії України.



Принц Гаррі з українцями / Фото з інстаграму Ігор нескорених



Принц Гаррі з шевроном НГУ / Фото з телеграму НГУ

Розмова з Юлією "Тайрою"

Парамедикиня Юлія (Тайра) Паєвська зізнавалась, що після звільнення з полону їй телефонував принц Гаррі. Він сказав, що підтримує Україну й українців, а Ігри нескорених завжди дбатимуть про учасників.

У 2023 Юля "Тайра" Паєвська знову стала учасницею Ігор Нескорених та виборола срібну медаль – друге місце в запливі на 50-метровій дистанції у вільному стилі серед жінок. Нагороду їй вручав принц Гаррі.



Принц Гаррі та Меган Маркл з Юлією Паєвською / Фото з інстаграму Ігор нескорених

Перший візит до України

10 квітня стало відомо, що принц Гаррі прибув до України з неанонсованим візитом. Син короля приїхав до Львова, у клініку Superhumans Centre. Він спілкувався з ветеранами й військовими після поранень, зустрівся з СЕО центру Ольгою Руднєвою та міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

Це мій перший візит до України – і точно не останній. Для мене було величезною честю й привілеєм приїхати сюди разом із делегацією Invictus, із деякими з наших спортсменів та учасників ігор із Великої Британії за останні десять років. Я хочу нагадати Україні, що світ стоїть поряд з нею,

– сказав принц Гаррі.

Принц Гаррі в Україні: відео

Також принц Гаррі відвідав операційну, де відновлювали слух українському військовому. Візит сина короля увійде в історію та приведе до ще тіснішої співпраці України та Invictus Games.