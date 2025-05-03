Батько не говорить зі мною, – Гаррі шокував зізнанням про стосунки з королівською родиною

Принц Гаррі відверто розповів про складні стосунки з королівською родиною, зокрема про припинення спілкування з батьком, королем Чарльзом III.

Подробицями їхнього конфлікту він поділився під час нещодавнього інтерв'ю та зізнався, чи що думає про примирення з рідними. Повідомляє Show 24 з посиланням на BBC.

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Батько не говорить зі мною через всю цю ситуацію з охороною,

– відверто заявив принц Гаррі.

За словами герцога, напружені стосунки з членами королівської родини у нього існують давно, проте саме питання поліцейської охорони стало ключовим моментом, який поглибив розкол.

Для довідки! Виконавчий комітет із захисту королівської родини та публічних діячів (RAVEC) припинив надавати Гаррі офіційну охорону в лютому 2020 року, через місяць після того, як він і Меган Маркл відмовилися від статусу старших членів британської королівської родини. Намагаючись оскаржити це рішення, принц подав позов проти Міністерства внутрішніх справ, однак суд став на сторону відомства.

Попри всі суперечки, принц висловлює щире бажання відновити родинні зв'язки.

Звісно, деякі члени моєї родини ніколи не пробачать мені, що я написав книжку. Звісно, вони не пробачать мені ще багато чого. Але, знаєте... я справді хочу примирення з родиною. Немає сенсу більше воювати,

– зізнався Гаррі.

Зауважимо, у цитаті мовиться про публікацію мемуарів "Запасний" у 2023 році, де принц поділився відвертими та часом гострими подробицями свого життя в монаршій родині.

Інтерв'ю з принцом Гаррі: дивіться відео онлайн

Наразі герцог із дружиною Меган та дітьми – принцом Арчі та принцесою Лілібет – мешкає в Каліфорнії, куди родина переїхала після відмови від королівських обов'язків у 2020 році. Принц вважає безпечне повернення до Британії "неможливим" через рішення британського уряду знизити рівень його охорони. "Коли це рішення було прийнято, я не міг у це повірити. Справді, не міг. Я думав: попри всі суперечки й весь хаос, єдина річ, на яку я можу покладатися – це що моя родина подбає про мою безпеку", – розповів Гаррі.

Нагадаємо, напередодні Великодня герцог їздив до Львова. Меган Маркл показала, як вони з дітьми куштували паску, яку принц Гаррі привіз з України