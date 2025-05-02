З цієї радісної нагоди королівська сім'я опублікувала нову світлину дівчинки. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку принца та принцеси Уельських.

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На знімку Шарлотта позує на тлі мальовничого пагорба, сидячи на землі. Усміхнена дівчинка вбрана в камуфляжну куртку та темно-сині легінси, а її довге волосся акуратно зібране в низький хвіст. На спині у принцеси можна помітити синій рюкзак.

У підписі до фотографії королівська сім'я тепло привітала Шарлотту з днем народження.

Це фото Шарлотти зробила її мама, Кейт Міддлтон.

Варто зазначити, що публікація святкових портретів членів королівської родини вже давно стала гарною традицією. Лише нещодавно, 23 квітня, у такий спосіб привітали 7-річчя молодшого брата Шарлотти – принца Луї. Нове фото сина принца та принцеси Уельських – дивіться в нашому матеріалі.