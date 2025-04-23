З нагоди сьомого дня народження сина принц та принцеса Уельські опублікували його нову фотографію. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на їхню офіційну сторінку в інстаграмі.

До речі Разом з іншими членами королівської родини: Чарльз III та Камілла відвідали великодню службу

Нове фото принца Луї зробив фотограф Джош Шіннер в Норфолку на початку цього місяця. Молодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон позує у лісі: він сидить на пеньку та усміхається. Хлопчик одягнений у светр з V-подібним вирізом, сорочку в клітинку та джинси. Помітно, що у нього випали передні зуби.

Вітаємо принца Луї з 7-м днем народження!,

– йдеться у підписі до фото.

Принц Луї святкує день народження / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських

Зазначимо, що Джош Шіннер й раніше фотографував сім'ю Вільяма та Кейт. Зокрема, є автором їхньої різдвяної листівки у 2023 році.

Коментарі під новим фото принца Луї

"Таке миле фото, принце Луї. З днем народження. Нехай твоє життя буде наповнене щастям та радістю".

"Вау, який гарний хлопець. Ти так швидко дорослішаєш. Чудового дня народження".

"Вітаємо принца Луї з днем народження. Така гарна картинка. Він такий дорослий і красивий".

"З днем народження! Сподіваюсь, день буде наповнений веселощами".

"Такий дорослий. З днем народження, принце Луї. Чекаю ще багато зухвалих витівок".

Що відомо про принца Луї