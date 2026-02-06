Укр Рус
6 лютого, 11:21
Принц Гаррі зберігає у себе вдома колекцію українських шевронів

Софія Хомишин
Основні тези
  • Принц Гаррі зберігає колекцію шевронів українських бойових бригад у своєму кабінеті в Каліфорнії, яку йому подарували українські ветерани у 2025 році.
  • У 2025 році принц Гаррі двічі відвідував Україну, зокрема Львів та Київ, де підтримував ініціативи для реабілітації українських військових.

Принц Гаррі зберігає колекцію шевронів бойових бригад Сил Оборони України у кабінеті вдома в Каліфорнії.

Про це стало відомо з інстаграм-сторіс його дружини. 

Меган Маркл запостила відео, де показує колекцію шоколаду від свого бренду As Ever. Вона принесла його коханому, коли той сидів за столом у власному кабінеті. 

За спиною у принца Гаррі можна побачити дошку із шевронами бойових підрозділів Сил Оборони України. Зокрема, 112-ї окремої бригади ТРО, 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, бригад НГУ Лють та Рубіж, 25-ї окремої повітрянодесантної бригади тощо. 

Принц Гаррі зберігає колекцію українських шевронів у власному кабінеті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цей стенд у 2025 році йому подарувала збірна України на Іграх Нескорених. Про це тоді повідомила пресслужба 112-ї окремої бригади ТРО на своїй сторінці у фейсбуці.

Що відомо про візити принца Гаррі до України? 

  • Герцог Сассекський у 2025 році двічі відвідував нашу країну.
  • Вперше він приїхав у квітні минулого року, завітавши у реабілітаційному центрі Superhumans у Львові, де поспілкувався з працівниками й пацієнтами.
  • У вересні принц Гаррі приїхав до Києва, де представив нові ініціативи, спрямовані на підтримку реабілітації українських військових, які отримали поранення на фронті. До того ж він провів зустріч з ветеранами у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, побував на майдані Незалежності та зустрівся з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.