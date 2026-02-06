Принц Гаррі зберігає у себе вдома колекцію українських шевронів
- Принц Гаррі зберігає колекцію шевронів українських бойових бригад у своєму кабінеті в Каліфорнії, яку йому подарували українські ветерани у 2025 році.
- У 2025 році принц Гаррі двічі відвідував Україну, зокрема Львів та Київ, де підтримував ініціативи для реабілітації українських військових.
Принц Гаррі зберігає колекцію шевронів бойових бригад Сил Оборони України у кабінеті вдома в Каліфорнії.
Про це стало відомо з інстаграм-сторіс його дружини.
Меган Маркл запостила відео, де показує колекцію шоколаду від свого бренду As Ever. Вона принесла його коханому, коли той сидів за столом у власному кабінеті.
За спиною у принца Гаррі можна побачити дошку із шевронами бойових підрозділів Сил Оборони України. Зокрема, 112-ї окремої бригади ТРО, 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, бригад НГУ Лють та Рубіж, 25-ї окремої повітрянодесантної бригади тощо.
Цей стенд у 2025 році йому подарувала збірна України на Іграх Нескорених. Про це тоді повідомила пресслужба 112-ї окремої бригади ТРО на своїй сторінці у фейсбуці.
Що відомо про візити принца Гаррі до України?
- Герцог Сассекський у 2025 році двічі відвідував нашу країну.
- Вперше він приїхав у квітні минулого року, завітавши у реабілітаційному центрі Superhumans у Львові, де поспілкувався з працівниками й пацієнтами.
- У вересні принц Гаррі приїхав до Києва, де представив нові ініціативи, спрямовані на підтримку реабілітації українських військових, які отримали поранення на фронті. До того ж він провів зустріч з ветеранами у Національному музеї історії України у Другій світовій війні, побував на майдані Незалежності та зустрівся з прем'єр-міністеркою України Юлією Свириденко.