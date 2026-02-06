Про це стало відомо з інстаграм-сторіс його дружини.

Цікаво Понад 10 мільйонів: Jerry Heil зізналася, скільки вони з alyona alyona витратили на Євробачення

Меган Маркл запостила відео, де показує колекцію шоколаду від свого бренду As Ever. Вона принесла його коханому, коли той сидів за столом у власному кабінеті.

За спиною у принца Гаррі можна побачити дошку із шевронами бойових підрозділів Сил Оборони України. Зокрема, 112-ї окремої бригади ТРО, 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, бригад НГУ Лють та Рубіж, 25-ї окремої повітрянодесантної бригади тощо.

Принц Гаррі зберігає колекцію українських шевронів у власному кабінеті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Цей стенд у 2025 році йому подарувала збірна України на Іграх Нескорених. Про це тоді повідомила пресслужба 112-ї окремої бригади ТРО на своїй сторінці у фейсбуці.

Що відомо про візити принца Гаррі до України?