Принц Гарри хранит у себя дома коллекцию украинских шевронов

Принц Гарри хранит коллекцию шевронов боевых бригад Сил Обороны Украины в кабинете дома в Калифорнии.

Об этом стало известно из инстаграм-сторис его жены.

Меган Маркл запостила видео, где показывает шоколад от своего бренда As Ever. Она принесла его любимому, когда тот сидел за столом в собственном кабинете.

За спиной у принца Гарри можно увидеть доску с шевронами боевых подразделений Сил Обороны Украины. В частности, 112-й отдельной бригады ТРО, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, бригад НГУ Ярость и Рубеж, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и тому подобное.

Принц Гарри хранит коллекцию украинских шевронов в собственном кабинете / Скриншот из инстаграм-сторис

Этот стенд в 2025 году ему подарила сборная Украины на Играх Непокоренных. Об этом тогда сообщила пресс-служба 112-й отдельной бригады ТРО на своей странице в фейсбуке.

Что известно о визитах принца Гарри в Украину?