Принц Гарри хранит у себя дома коллекцию украинских шевронов
- Принц Гарри хранит коллекцию шевронов украинских боевых бригад в своем кабинете в Калифорнии, которую ему подарили украинские ветераны в 2025 году.
- В 2025 году принц Гарри дважды посещал Украину, в частности Львов и Киев, где поддерживал инициативы для реабилитации украинских военных.
Об этом стало известно из инстаграм-сторис его жены.
Меган Маркл запостила видео, где показывает шоколад от своего бренда As Ever. Она принесла его любимому, когда тот сидел за столом в собственном кабинете.
За спиной у принца Гарри можно увидеть доску с шевронами боевых подразделений Сил Обороны Украины. В частности, 112-й отдельной бригады ТРО, 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, бригад НГУ Ярость и Рубеж, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и тому подобное.
Этот стенд в 2025 году ему подарила сборная Украины на Играх Непокоренных. Об этом тогда сообщила пресс-служба 112-й отдельной бригады ТРО на своей странице в фейсбуке.
Что известно о визитах принца Гарри в Украину?
- Герцог Сассекский в 2025 году дважды посещал нашу страну.
- Впервые он приехал в апреле прошлого года, посетив реабилитационный центр Superhumans во Львове, где пообщался с работниками и пациентами.
- В сентябре принц Гарри приехал в Киев, где представил новые инициативы, направленные на поддержку реабилитации украинских военных, получивших ранения на фронте. К тому же он провел встречу с ветеранами в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне, побывал на майдане Независимости и встретился с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.