Принц Гаррі зустрівся з 10-річним Романом, який вижив після ракетного удару, але втратив маму
- Принц Гаррі зустрівся з 10-річним українцем Романом Олексівим у Львові, який вижив після ракетного удару у 2022 році.
- Роман поділився своєю історією виживання та відновлення з принцом, а його батько подякував Гаррі за підтримку.
Під час візиту до України принц Гаррі зустрівся з українським підлітком Романом Олексівим, який пережив ракетний удар російських військ по Вінниці у 2022 році. Хлопець поділився з герцогом Сассекським особистою історією виживання та шляхом відновлення після трагедії.
Цю зустріч вже прокоментував батько Романа. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Ярослава Олексіва.
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"Моя мама загинула, але я вижив", – розповів Роман під час зустрічі з принцом Гаррі.
Було важко лікуватися, але з кожним разом ставало легше. Коли я зробив перші кроки – це була для нас велика сенсація,
– зазначив хлопець.
Батько Романа, Ярослав Олексів, поділився враженнями від цієї зустрічі у соціальних мережах.
Деякі зустрічі лікують більше, ніж ліки. Сьогодні була саме така. Дякуємо за людяність, Принце Гаррі,
– написав він, опублікувавши спільні фотографії сина з герцогом Сассекським.
Що відомо про Романа Олексіва
- Хлопець постраждав внаслідок російського ракетного удару по Вінниці 14 липня 2022 року, отримавши опіки на 45% тіла, а на спині – найважчого четвертого ступеня.
- У цій трагедії хлопець втратив свою маму Галину, якій на момент загибелі було лише 29 років. Вона була львівською музиканткою. Того дня російський обстріл забрав життя 26 цивільних українців.
- Відомо, що Роман грає на акордеоні та займається бальними танцями, а його тато є баяністом, диригентом і композитором.
- Після отримання тяжких травм підліток проходив лікування в Німеччині, а реабілітацію – в Україні. Протягом двох років Роман був змушений носити спеціальні компресійні пов'язки, які зняли лише в грудні 2024 року.
Зауважимо, напередодні в мережі з'явилось перше відео таємного візиту принца Гаррі до України.