Обійми, що лікують: принц Гаррі в Україні зустрівся з парамедикинею "Тайрою"

Принц Гаррі днями без зайвого розголосу прибув до Львова, де відвідав реабілітаційний центр Superhumans. Там відбулася зворушлива зустріч принца з парамедикинею Юлією Паєвською, яка раніше була в російському полоні.

"Тайра" поділилася враженнями від зустрічі герцогом Сассекським та показала фото з принцом Гаррі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Юлії Паєвської.

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"Тайра" відзначила скромність та щирість герцога Сассекського.

Скажу чесно: ми бачили багато. І біль, і втрати, і відчай, і підступи смерті. Але є моменти, які пробивають броню – навіть ту, що наросла шарами фронту на кожному з нас. В окопах, у реанімаціях і карцерах. Принц Гаррі приїхав без понтів, без кортежу, без театру. Просто став поруч – як один із нас. Людина, яка знає, що таке втрата. Що таке служити. І що означає піднятись після падіння,

– розповіла Юлія.

Для довідки! Принц Гаррі провів десятирічну службу в британській армії, під час якої взяв участь у двох бойових місіях в Афганістані й пережив втрату близьких друзів на війні.

Це не перша їхня зустріч. "Тайра" особисто познайомилася з принцом Гаррі на Іграх Нескорених у Дюсельдорфі у вересні 2023 року, де вона виборола нагороду за плавання, яку їй вручив особисто принц. Юлія мала виступати на Іграх ще раніше, але на той час перебувала в російському полоні, звідки була звільнена у червні 2022 року. Після її звільнення з полону принц особисто телефонував, щоб підтримати Паєвську.

Я безмежно рада була знову обійняти його – як і всю команду Інвіктусів. Ми всі разом – ті, хто не просто вижив, а тримається, допомагає іншим триматись і ще жартує в процесі. Така собі тепла інтернаціональна змова незламності. Іронічна, з блиском в очах і шрамами – зовнішніми й внутрішніми, які тільки додають міцності,

– зазначила "Тайра".

Що відомо про візит принца Гаррі до України

Герцог Сассекський відвідав Superhumans Center 10 квітня, про що стало відомо лише після того, як молодший син короля Чарльза залишив територію України.

Під час візиту він оглянув реабілітаційний центр, де зустрівся з медичним персоналом і пацієнтами, серед яких був 10-річний хлопчик, який постраждав внаслідок російського удару по Вінниці у 2022 році.

Також принц Гаррі поспілкувався з військовими, відвідав операційну, завітав у майстерню вишивальників Superhumans, де залишив свій підпис на прапорі, та послухав оркестр ветеранів на протезах.

Напередодні показали відео таємного візиту принца Гаррі до України.