Обійми, що лікують: принц Гаррі в Україні зустрівся з парамедикинею "Тайрою"
- Принц Гаррі відвідав реабілітаційний центр Superhumans у Львові та зустрівся з парамедикинею Юлією Паєвською, яка була в російському полоні.
- "Тайра" висловила своє захоплення скромністю та щирістю принца Гаррі, з яким вона раніше познайомилася на Іграх Нескорених.
Принц Гаррі днями без зайвого розголосу прибув до Львова, де відвідав реабілітаційний центр Superhumans. Там відбулася зворушлива зустріч принца з парамедикинею Юлією Паєвською, яка раніше була в російському полоні.
"Тайра" поділилася враженнями від зустрічі герцогом Сассекським та показала фото з принцом Гаррі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Юлії Паєвської.
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"Тайра" відзначила скромність та щирість герцога Сассекського.
Скажу чесно: ми бачили багато. І біль, і втрати, і відчай, і підступи смерті. Але є моменти, які пробивають броню – навіть ту, що наросла шарами фронту на кожному з нас. В окопах, у реанімаціях і карцерах. Принц Гаррі приїхав без понтів, без кортежу, без театру. Просто став поруч – як один із нас. Людина, яка знає, що таке втрата. Що таке служити. І що означає піднятись після падіння,
– розповіла Юлія.
Для довідки! Принц Гаррі провів десятирічну службу в британській армії, під час якої взяв участь у двох бойових місіях в Афганістані й пережив втрату близьких друзів на війні.
Це не перша їхня зустріч. "Тайра" особисто познайомилася з принцом Гаррі на Іграх Нескорених у Дюсельдорфі у вересні 2023 року, де вона виборола нагороду за плавання, яку їй вручив особисто принц. Юлія мала виступати на Іграх ще раніше, але на той час перебувала в російському полоні, звідки була звільнена у червні 2022 року. Після її звільнення з полону принц особисто телефонував, щоб підтримати Паєвську.
Я безмежно рада була знову обійняти його – як і всю команду Інвіктусів. Ми всі разом – ті, хто не просто вижив, а тримається, допомагає іншим триматись і ще жартує в процесі. Така собі тепла інтернаціональна змова незламності. Іронічна, з блиском в очах і шрамами – зовнішніми й внутрішніми, які тільки додають міцності,
– зазначила "Тайра".
Що відомо про візит принца Гаррі до України
- Герцог Сассекський відвідав Superhumans Center 10 квітня, про що стало відомо лише після того, як молодший син короля Чарльза залишив територію України.
- Під час візиту він оглянув реабілітаційний центр, де зустрівся з медичним персоналом і пацієнтами, серед яких був 10-річний хлопчик, який постраждав внаслідок російського удару по Вінниці у 2022 році.
- Також принц Гаррі поспілкувався з військовими, відвідав операційну, завітав у майстерню вишивальників Superhumans, де залишив свій підпис на прапорі, та послухав оркестр ветеранів на протезах.
Напередодні показали відео таємного візиту принца Гаррі до України.