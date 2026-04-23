Цей шлях не приносить переможця, – принц Гаррі емоційно звернувся до Путіна на форумі в Києві

23 квітня принц Гаррі прибув з неанонсованим візитом до Києва. Він уже виступив на Київському безпековому форумі.

У своїй промові герцог Сассекський звернувся до російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє ITV.

Принц Гаррі сказав Володимиру Путіну, що ще є момент, щоб зупинити війну проти України.

Протягом багатьох років цієї війни, з величезними втратами та обмеженими досягненнями, стає дедалі очевидніше, що цей шлях не приносить переможця – тільки нові втрати. Президенте Путіне, жодна нація не виграє від постійної загибелі людей, свідками якої ми є,

– звернувся він до російського диктатора.

Під час свого виступу герцог Сассекський не згадав ім'я Дональда Трампа, проте заявив, що має послання до "американського керівництва".

Гаррі наголосив, що США відіграють "особливу роль" у російсько-українській війні, адже, коли Україна погодилася відмовитися від ядерної зброї, Америка зобов'язалася захищати її кордони та суверенітет.

Це момент для американського лідерства – момент, коли Америка має показати, що вона може виконувати свої міжнародні договірні зобов'язання – не з милосердя, а через свою незмінну роль у глобальній безпеці та стратегічній стабільності,

– звернувся принц до адміністрації Трампа.

Як пише The Sun, герцог Сассекський заявив, що Україна заслужила "повагу світу". Він розкритикував світових лідерів, які порушують міжнародне право.

Повага має значення. Тому що коли лідери діють без поваги – до суверенітету, до міжнародного права, до людського життя – повага, одного разу втрачена, рідко відновлюється. І ніколи не швидко,

– додав Гаррі.

Принц засудив "напади на цивільне населення, масові вбивства, тортури, сексуальне насильство та примусову депортацію цілих груп населення", зокрема дітей.

Насильницьке переміщення дітей з однієї національної групи до іншої – це не просто воєнний злочин, це може бути актом геноциду, якщо його здійснювати з метою знищення ідентичності народу. Це не побічна шкода. Це не хаос війни, що перекидається на інші країни. Це організований, систематичний, навмисний акт, розрахований на те, щоб продовжуватись ще довго після закінчення бойових дій,

– сказав він.

