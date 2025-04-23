Укр Рус
Show24 Королівські сім'ї "Такий дорослий": з'явилося нове фото принца Луї, якому сьогодні виповнилося 7 років
23 квітня, 16:39
2

"Такий дорослий": з'явилося нове фото принца Луї, якому сьогодні виповнилося 7 років

Марія Примич
Основні тези
  • Принц Луї, молодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон, святкує свій 7-й день народження, і з цієї нагоди було опубліковано його нове фото, зроблене фотографом Джошем Шіннером.
  • Під новим фото принца Луї в Instagram з'явилися численні коментарі з привітаннями. 

Сьогодні, 23 квітня, молодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон святкує день народження. Принцу Луї виповнилося 7 років.

З нагоди сьомого дня народження сина принц та принцеса Уельські опублікували його нову фотографію. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на їхню офіційну сторінку в інстаграмі

До речі Разом з іншими членами королівської родини: Чарльз III та Камілла відвідали великодню службу

Нове фото принца Луї зробив фотограф Джош Шіннер в Норфолку на початку цього місяця. Молодший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон позує у лісі: він сидить на пеньку та усміхається. Хлопчик одягнений у светр з V-подібним вирізом, сорочку в клітинку та джинси. Помітно, що у нього випали передні зуби.

Вітаємо принца Луї з 7-м днем народження!,
– йдеться у підписі до фото.

Принц Луї святкує день народження / Фото з інстаграму принца та принцеси Уельських 

Зазначимо, що Джош Шіннер й раніше фотографував сім'ю Вільяма та Кейт. Зокрема, є автором їхньої різдвяної листівки у 2023 році. 

Коментарі під новим фото принца Луї

  • "Таке миле фото, принце Луї. З днем народження. Нехай твоє життя буде наповнене щастям та радістю".
  • "Вау, який гарний хлопець. Ти так швидко дорослішаєш. Чудового дня народження".
  • "Вітаємо принца Луї з днем народження. Така гарна картинка. Він такий дорослий і красивий".
  • "З днем народження! Сподіваюсь, день буде наповнений веселощами".
  • "Такий дорослий. З днем народження, принце Луї. Чекаю ще багато зухвалих витівок".

Що відомо про принца Луї

  • Принц Луї (повне ім'я Луї Артур Чарльз) – третя дитина принца Вільяма та Кейт Міддлтон, шостий правнук королеви Єлизавети II, третій онук короля Чарльза III та принцеси Уельської Діани. 
  • Він посідає четверте місце в лінії успадкування британського престолу. Перед принцом Луї у черзі стоять його батько, принц Вільям, та старші брат і сестра – принц Джордж та принцеса Шарлотта. 
  • Принца Луї часто називають "королем мемів", адже він не стримує своїх емоцій під час офіційних заходів, через що потім стає справжньою зіркою соціальних мереж. 