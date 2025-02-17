Вільям втретє за 15 років пропустив BAFTA: чому принц та Кейт Міддлтон не з'явилися на церемонії

Вперше за довгі роки президент Британської академії кіно і телевізійних мистецтв (BAFTA) принц Вільям пропустив щорічну церемонію нагородження. Також на заході не було його дружини Кейт Міддлтон.

Стало відомо, чому так сталося. Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Daily Mail.

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Так, з'ясувалося, що принц Уельський разом із дружиною Кейт та дітьми вирушив на відпочинок. За даними інсайдерів, королівська родина обрала для відпочинку приватний острів Мюстік, який є популярним місцем для відпочинку британських аристократів та знаменитостей.

Для довідки! На острові діють суворі заходи конфіденційності. Зокрема, потрапити туди можуть лише власники вілл або за особистим запрошенням. Крім того, присутність журналістів і фотографів суворо заборонена, що гарантує приватний відпочинок для гостей.

Також за даними джерел, що близькі до королівської родини, на відпочинок з принцом Вільямом, Кетрін та їхніми синами й донькою відправилась також мати Її Високості. Керол Міддлтон нещодавно відзначила своє 70-річчя.

Зауважимо, це лише третій випадок за 15 років президентства принца Вільяма в BAFTA, коли він не відвідав церемонію. У 2021 році принц Уельський пропустив кіноцеремонію через смерть свого дідуся принца Філіпа, а у 2022 році – через "обмеження в розкладі".

Минулого року Його Високість був присутній на нагородженні сам, оскільки його дружина Кейт проходила реабілітацію після операції. Пізніше стало відомо про боротьбу принцеси з онкологічним захворюванням. Вже на початку 2025 року Кейт Міддлтон повідомила радісну новину про ремісію після курсу хімієтерапії.