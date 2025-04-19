Другий рік поспіль: принц Вільям та Кейт Міддлтон пропустять великодню службу

Принц та принцеса Уельські цьогоріч не приєднаються до короля Чарльза ІІІ та Камілли на великодній службі. У королівській сім'ї з'явилися інші плани на святкові дні.

Король Великої Британії Чарльз III та королева Камілла 20 квітня відвідають великодню службу з членами монаршої сім'ї. Однак у каплиці Святого Георгія не буде принца Вільяма та Кейт Міддлтон, пише Show 24 з посиланням на The Mirror.

Цікаво Принц Вільям роздратований через несподіваний візит брата Гаррі до України

Принц та принцеса Уельські натомість проведуть святкові вихідні разом з дітьми у заміському маєтку в Норфолку. 11-річний принц Джордж, 9-річна принцеса Шарлотта, 6-річний принц Луї та їхні батьки хочуть "насолодитися часом у колі родини на Великдень".

Скоро діти повернуться до школи, тому королівська сім'я вирішила провести якнайбільше часу разом. Король погодився на це рішення сина й невістки. Ймовірно, на службі до нього приєднаються принцеса Анна з чоловіком, а також герцог і герцогиня Единбурзькі.

До слова, минулого року принца Вільяма та Кейт Міддлтон теж не було на великодній службі. Тоді минуло кілька тижнів після того, як принцеса Уельська оголосила, що лікується від раку.

Зараз же Кейт Міддлтон набагато частіше виходить у світ та відвідує важливі заходи. Нещодавно принцеса показалась на прогулянці природою. Вона відвідала Озерний край та зустрілася з молодими скаутами у повсякденному образі.