Принц Вільям узяв сина Джорджа на матч улюбленої команди проти "Барселони"

Принц Вільям відвідав футбольний матч разом зі старшим сином – принцом Джорджем. Батько та син разом вирушили до Барселони, щоб підтримати улюблену команду принца Уельського – англійський клуб "Астон Вілла".

Вони побували на грі проти іспанської "Барселони", яка відбулася у вівторок на стадіоні "Спотіфай Камп Ноу". Про це написало видання ESPN.

Перед матчем Вільям і Джордж зустрілися з президентом іспанського клубу Жуаном Лапортою. Згодом "Барселона" опублікувала фото цієї зустрічі у своїх соцмережах і подякувала представникам королівської родини за візит.

Жуан Лапорта і принц Вільям / Фото з інстаграм-сторінки fcbarcelona

Щоправда, потішити принца Вільяма перемогою його улюбленої команди цього разу не вдалося. "Астон Вілла" поступилася суперникам із рахунком 0:3. За "Барселону" забили Ламін Ямаль і Рафінья.

Додамо, що любов до футболу супроводжує принца Вільяма ще з дитинства. Він давно вболіває за "Астон Віллу" та намагається відвідувати матчі команди, коли має таку можливість. Зокрема, останніми роками принц неодноразово їздив за кордон, щоб підтримати клуб під час європейських змагань.

До речі, принц Джордж пішов стопами батька та дядька й у навчанні. У вересні він став учнем Ітонського коледжу, який свого часу закінчили принци Вільям і Гаррі та граф Спенсер.