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Принц Уильям взял сына Джорджа на матч любимой команды против "Барселоны"

София Хомишин
Принц Уильям вместе с сыном Джорджем на матче Астон Виллы против Барселоны

Принц Вільям та принц Джордж / Фото Getty Images

Принц Уильям посетил футбольный матч вместе со старшим сыном – принцем Джорджем. Отец и сын вместе отправились в Барселону, чтобы поддержать любимую команду принца Уэльского – английский клуб "Астон Вилла".

Они побывали на матче против испанской "Барселоны", который состоялся во вторник на стадионе "Спотифай Камп Ноу". Об этом сообщило издание ESPN.

 
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Перед матчем Уильям и Джордж встретились с президентом испанского клуба Жуаном Лапортой. Впоследствии "Барселона" опубликовала фото этой встречи в своих соцсетях и поблагодарила представителей королевской семьи за визит.

Жуан Лапорта и принц Уильям / Фото с инстаграма fcbarcelona

Правда, порадовать принца Уильяма победой его любимой команды на этот раз не удалось. "Астон Вилла" уступила соперникам со счетом 0:3. За "Барселону" забили Ламин Ямаль и Рафинья.

Добавим, что любовь к футболу сопровождает принца Уильяма еще с детства. Он давно болеет за "Астон Виллу" и старается посещать матчи команды, когда у него появляется такая возможность. В частности, в последние годы принц неоднократно выезжал за границу, чтобы поддержать клуб во время европейских соревнований.

Кстати, принц Джордж пошел по стопам отца и дяди и в учебе. В сентябре он стал учеником Итонского колледжа, который в свое время закончили принцы Уильям и Гарри, а также граф Спенсер.

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