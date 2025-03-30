"Загроза репутації принца": Гаррі звинуватили у переслідуваннях і знущаннях

Принц Гаррі, син короля Великої Британії Чарльза III, став учасником гучного конфлікту навколо благодійної організації Sentebale, співзасновником якої він є. Керівниця організації Софі Чандаука публічно звинуватила принца в "переслідуваннях і знущаннях".

Повідомляє Show 24 з посиланням на видання Sky News.

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Річ у тім, що днями принц Гаррі та його партнер по заснуванню Sentebale принц Сейісо оголосили про своє рішення залишити організацію. За їхніми словами, це вимушений крок "на знак солідарності" з радою опікунів, які раніше подали у відставку через суперечності з Чандаукою.

У відповідь на це Софі Чандаука висунула серйозні звинувачення проти принца Гаррі, стверджуючи, що він поширив "шкідливу інформацію", яка негативно вплинула на репутацію організації та її 540 працівників.

Принц дозволив оприлюднити шкідливу новину, не попередивши ні мене, ні виконавчого директора. Можете лише уявити, який вплив цей напад справив на мене та всіх співробітників Sentebale та їхні родини. Це справжній приклад масштабних переслідувань і знущань,

– заявила Чандаука.

Конфлікт, як повідомляють джерела, виник після рішення голови організації передати всі повноваження щодо ухвалення рішень лідерам у Південній Африці. Принц Гаррі нібито просив Чандауку піти у відставку, але вона відмовилась і подала до суду, щоб зберегти свою посаду.

Варто зазначити, що колишні учасники організації та інсайдери спростовують звинувачення Софі, називаючи їх безпідставними та такими, що навмисно шкодять репутації принца. Зокрема, Келелло Леротолі, колишня довірена особа організації, категорично заперечує будь-які прояви неповаги чи знущань з боку принца під час зустрічей.

Що відомо про благодійну організацію Sentebale

Вона була заснована у 2006 році. Sentebale спеціалізується на підтримці дітей та молоді Південної Африки, які живуть з ВІЛ та СНІДом.

Нагадаємо, днями Меган Маркл показала, який вигляд мають її діти від принца Гаррі.