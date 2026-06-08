Принцеса Анна прийшла на весілля сина в капелюсі, якому понад 45 років

6 червня син принцеси Анни та Марка Філліпса, Пітер Філліпс, одружився з дитячою медсестрою Гаррієт Сперлінг.

На весіллі його мама знову продемонструвала свою любов до речей із багаторічною історією. На це звернуло увагу видання The Telegraph.

Не пропустіть На концерті Федишин провалилася сцена під час освідчення: курйозний момент потрапив на відео

Для святкування принцеса Анна обрала жовтий широкополий капелюх із декоративним бантом, який уже з'являвся в її образах понад 45 років тому. Зокрема, цей аксесуар Її Високість носила на хрестинах доньки Зари у 1981 році.

Для контексту! Принцеса Анна – єдина донька королеви Єлизавети II та принца Філіпа. Від першого шлюбу з Марком Філліпсом вона має двох дітей – Пітера Філліпса та Зару Тіндалл. Зараз Її Високість перебуває у стосунках з Тімоті Лоуренсом.

Капелюх принцеса Анна поєднала із сукнею з квітковим принтом, яку також носила ще у 1986 році.

Образ доповнили подовжений жовтий жакет, легка накидка-шарф, сумка, рукавички та прикраси.

Весілля єдиного сина принцеси Анни: що відомо

Пітер Філліпс та Гаррієт Сперлінг побралися на закритій церемонії в церкві Всіх Святих в Кемблі.

Пара почала зустрічатися у 2024 році. Про заручини Філліпс і Сперлінг оголосили в серпні минулого року.

Відомо, що для обох це не перший шлюб. У період з 2008 до 2021 року син принцеси Анни був одружений з Отем Келлі. У них є дві доньки – Саванна та Айла. Гаррієт Сперлінг раніше також була у шлюбі з Антоніо Сент-Джоном Сперлінгом, від якого має доньку Джорджину.

На весіллі серед гостей були король Чарльз III, королева Камілла, принц Вільям, Кейт Міддлтон, принц Едвард, його дружина Софі та інші члени королівської родини.