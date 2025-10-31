Принцесі Леонор – 20: головні факти з життя майбутньої королеви Іспанії

Принцеса Леонор – донька короля Філіпа VI та королеви Летиції. Дівчина сумлінно навчається та відвідує важливі події. Все це не дарма, адже одного дня їй належить стати королевою Іспанії.

Сьогодні, 31 жовтня, принцесі Леонор виповнилося 20 років. Про її життя, освіту та підготовку до ролі королеви читайте у матеріалі 24 Каналу.

Принцеса Леонор народилась у 2005 році у лікарні в Мадриді. Вона стала першою дитиною на той час спадкового принца Філіпа та Летиції. Через тиждень Летицію виписали з пологового, і вона вийшла з дитиною на руках до преси.

Повне ім'я дівчинки – Леонор де Тодос лос Сантос де Бурбон і Ортіс Іспанська.

У січні 2006 року Леонор охрестили у палаці Сарсуела. Її хрещеними стали король та королева Іспанії, тобто дідусь і бабуся по лінії батька.

Як Леонор стала спадкоємицею престолу?

19 червня 2014 року батько Леонор став королем Філіпом VI. Так дівчинка отримала титул принцеси Астурійської та здобула важливий статус – спадкоємиця іспанського престолу. Також Леонор носить титули принцеси Жиронської, принцеси Віанської та герцогині Монбланської.



Принцеса Леонор / Фото Getty Images

У віці 13 років Леонор виголосила першу публічну промову – вона прочитала першу статтю Конституції Іспанії в Інституті Сервантеса.

Минулого року влітку принцеса Леонор здійснила першу сольну поїздку за кордон, відвідавши Португалію.

Два роки тому принцесі Астурійській виповнилося 18 років. У день народження вона склала присягу перед іспанським парламентом на Конституції, а батько нагородив її Орденом Карлоса III.

Ця церемонія – символ для принцеси та народу Іспанії про те, що Леонор готова взяти на себе роль голови держави.

Принцеса Леонор склала присягу: відео

Що відомо про освіту принцеси Астурійської?

Принцеса Леонор ходила до дитячого садка, що відвідують діти іспанської королівської гвардії. Приблизно у 3 роки почала відвідувати школу Санта-Марія-де-лос-Росалес, де навчався її батько.

У 2021 принцеса Астурійська вступила до старшої школи – UWC Atlantic College, навчавшись там 2 роки.

Як спадкоємиця престолу, Леонор повинна мати не тільки відповідний рівень знань, але й військову підготовку. Тому після завершення коледжу вона вступила у Військову академію в Сарагосі. Уже цього року принцеса почала службу на тренувальному військовому кораблі. Наостанок її чекатиме навчання у Генеральній військовій академії.

Коли принцеса Леонор вступить на трон, вона стане першою королевою-правителькою Іспанії з 1868 року. Уже зараз вона виконує певні королівські обов'язки, відвідуючи важливі заходи з сім'єю, батьком або самостійно. Та важливо додати, якщо у королеви Летиції та короля Філіпа народиться син, саме він буде першим у черзі на престол.