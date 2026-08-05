Племінниця короля Чарльза III втретє стала мамою і показала фото новонародженої донечки

Британська принцеса Євгенія поділилася радісною новиною – у королівській родині сталося поповнення.

Племінниця короля Чарльза III народила третю дитину та вже показала перше фото новонародженої донечки. Про щасливу подію Її Високість повідомила 4 серпня на своїй сторінці в інстаграмі.

Ми з Джеком неймовірно раді повідомити, що в нас народилася донечка! Ми безмежно закохані в нашу маленьку дівчинку,

– написала принцеса

Разом із дописом Євгенія опублікувала першу світлину з пологового будинку. На фото новонароджена лежить на животику, одягнена в ніжний блідо-рожевий плюшевий комбінезон із крильцями ангела на спині та шапочку в дрібний візерунок.

Донька принцеси Євгенії / Фото з інстаграму Її Високості

У Букінгемському палаці повідомили, що дівчинка народилася 3 серпня о 18:20 у лікарні Лісабона. Новонароджена стала 15-ю правнучкою покійної королеви Єлизавети II. Також вона посіла 15-те місце в черзі на британський престол.

Нагадаємо, принцеса Євгенія одружилася з Джеком Бруксбенком у жовтні 2018 року. Подружжя вже виховує двох синів – Огаста, який народився у лютому 2021 року, та Ернеста, що з'явився на світ у червні 2023-го.

До речі, нещодавно вперше батьком став і зірка Marvel Себастіан Стен.