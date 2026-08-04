Першим про поповнення в родині повідомив TMZ, тоді як самі знаменитості та їхні представники поки не коментують новину. За даними інсайдерів, дитина з'явилася на світ ще минулого місяця, однак пара вирішила не афішувати цю подію.

Про вагітність Волліс стало відомо у квітні, коли папараці помітили пару під час прогулянки в Нью-Йорку. На фото шанувальники звернули увагу на зміни у фігурі акторки.

Незадовго до народження дитини Стен уперше публічно заговорив про своє ставлення до батьківства. В інтерв'ю Deadline, присвяченому фільму Fjord, актор зізнався, що ця робота змусила його інакше подивитися на роль чоловіка і батька.

Я хочу бути хорошим батьком,

– наголошував актор.

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Він також тоді казав, що відчуває велику відповідальність і хоче не лише добре виховувати дитину, а й залишатися хорошою людиною.

Себастіан Стен і Аннабель Волліс. Для перегляду фото гортайте праворуч:

Що відомо про стосунки Себастіана Стена та Аннабель Волліс?

Чутки про роман між акторами уперше з'явилися ще у травні 2022 року, коли їх помітили разом на святкуванні дня народження Роберта Паттінсона. Відтоді пара дедалі частіше з'являлася на публіці.

У лютому 2024 року Волліс підтримала коханого на Берлінському кінофестивалі під час прем'єри стрічки A Different Man. А вже в травні вони разом вийшли на червону доріжку Каннського кінофестивалю, де представляли The Apprentice.

На початку 2025 року Стен отримав свій перший "Золотий глобус" за роль в A Different Man і під час промови публічно звернувся до Волліс зі словами: "Аннабель, я люблю тебе". Цього року пара також неодноразово з'являлася разом на престижних кіноподіях, лише підігріваючи інтерес до своїх стосунків.

Тим часом у родині української співачки та блогерки Уляни Станіславської теж відбулася радісна подія – знаменитість уперше стала мамою.